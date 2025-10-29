Російські регіони банкрутують: скорочують навіть премії за мобілізацію

У Росії витрачають мільйони для вербування солдатів на війну проти України. Однак через дефіцит бюджетів навіть ці військові витрати доводиться урізати.

Як платять вербувальникам в Росії?

Російський уряд дозволи премії вербувальникам влітку 2024 року, однак лише коштом місцевих бюджетів. Щоб виконати ці настанови Москви, деякі регіони навіть скоротили соціальні статті та резервні фонди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Суми бонусів за мобілізацію в Росії подекуди сягнули обсягу фінансування цілих місцевих програм:

У Саратовській області у період з літа 2024 року до жовтня 2025 року на бонуси вербувальникам витратили близько 400 мільйонів рублів. Стільки ж у регіоні витрачають на програму переселення з аварійного житла.

Ульяновська область на премії рекрутерам спрямувала 373 мільйони рублів. Майже стільки ж йде на щомісячні доплати сільським учителям в регіоні.

У Смоленській області виділили на ці потреби 163 мільйони рублів – це сума річного бюджету з підтримки безробітних.

Варто знати! При цьому бонуси у регіонах значно відрізняються. Наприклад, у Рязанській області вербувальникам платять 574 тисяч рублів за іноземця і лише 57 тисяч рублів за місцевого жителя.

Чому скорочують бонуси рекрутерам?

Однак через жорсткий дефіцит місцевих бюджетів регіонам доводиться скорочувати навіть мобілізаційні витрати.

Наразі щонайменше 7 регіонів Росії зменшили виплати за відправку на війну:

Ульяновська область;

Башкортостан;

Нижегородська область;

Татарстан;

Марій Ел;

Ямало-Ненецький автономний округ;

та Чувашія.

А "передовик" із бонусів для вербувальників Саратовська область достроково першою з усіх регіонів із 28 жовтня взагалі відмінила виплату винагород за програмою "Відправ товариша на війну",

– зазначають у розвідці.

Яка ситуація в регіонах?

Окрім того, щоб зменшити дефіцит бюджету, російські регіони готуються до підвищення податків і скасування пільг, зазначає СЗРУ.

Наразі щонайменше 7 областей планують підняти податки, зокрема:.

у Ярославській області збираються підвищити земельний і майновий податки до граничного рівня;

у Новосибірській області, у Красноярському краї та в Оренбурзькій області зросте транспортний податок;

у Дагестані та Воронежі готують скасування пільгової ставки для бізнесу.

Варто знати! Наразі сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії зріс у півтора раза – до 724,8 мільярда рублів, а кількість дотаційних регіонів збільшилася з 45 до 68.

Які проблеми у Росії з бюджетом?