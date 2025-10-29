Російські регіони банкрутують: скорочують навіть премії за мобілізацію
У Росії витрачають мільйони для вербування солдатів на війну проти України. Однак через дефіцит бюджетів навіть ці військові витрати доводиться урізати.
Як платять вербувальникам в Росії?
Російський уряд дозволи премії вербувальникам влітку 2024 року, однак лише коштом місцевих бюджетів. Щоб виконати ці настанови Москви, деякі регіони навіть скоротили соціальні статті та резервні фонди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Дивіться також Крах російського ритейлу: 38% магазинів одягу в Москві вже закриті
Суми бонусів за мобілізацію в Росії подекуди сягнули обсягу фінансування цілих місцевих програм:
- У Саратовській області у період з літа 2024 року до жовтня 2025 року на бонуси вербувальникам витратили близько 400 мільйонів рублів. Стільки ж у регіоні витрачають на програму переселення з аварійного житла.
- Ульяновська область на премії рекрутерам спрямувала 373 мільйони рублів. Майже стільки ж йде на щомісячні доплати сільським учителям в регіоні.
- У Смоленській області виділили на ці потреби 163 мільйони рублів – це сума річного бюджету з підтримки безробітних.
Варто знати! При цьому бонуси у регіонах значно відрізняються. Наприклад, у Рязанській області вербувальникам платять 574 тисяч рублів за іноземця і лише 57 тисяч рублів за місцевого жителя.
Чому скорочують бонуси рекрутерам?
Однак через жорсткий дефіцит місцевих бюджетів регіонам доводиться скорочувати навіть мобілізаційні витрати.
Наразі щонайменше 7 регіонів Росії зменшили виплати за відправку на війну:
- Ульяновська область;
- Башкортостан;
- Нижегородська область;
- Татарстан;
- Марій Ел;
- Ямало-Ненецький автономний округ;
- та Чувашія.
А "передовик" із бонусів для вербувальників Саратовська область достроково першою з усіх регіонів із 28 жовтня взагалі відмінила виплату винагород за програмою "Відправ товариша на війну",
– зазначають у розвідці.
Яка ситуація в регіонах?
Окрім того, щоб зменшити дефіцит бюджету, російські регіони готуються до підвищення податків і скасування пільг, зазначає СЗРУ.
Наразі щонайменше 7 областей планують підняти податки, зокрема:.
- у Ярославській області збираються підвищити земельний і майновий податки до граничного рівня;
- у Новосибірській області, у Красноярському краї та в Оренбурзькій області зросте транспортний податок;
- у Дагестані та Воронежі готують скасування пільгової ставки для бізнесу.
Варто знати! Наразі сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії зріс у півтора раза – до 724,8 мільярда рублів, а кількість дотаційних регіонів збільшилася з 45 до 68.
Які проблеми у Росії з бюджетом?
Російський бюджет дедалі глибше занурюється у боргову залежність. Міністерство фінансів РФ заявило про намір збільшити обсяги внутрішніх запозичень, запевняючи, що нарощування боргу відбуватиметься нібито "у розумних межах". Однак на практиці це лише підсилює інфляційний тиск, який уже б’є по банківських вкладниках та звичайних громадянах.
Одночасно російський Мінфін просуває низку податкових нововведень. Зокрема, пропонується підвищити податок на доходи фізичних осіб для "іноагентів" до 30% і позбавити їх частини податкових пільг. Також із 1 січня 2026 року планується збільшення ставки ПДВ до 22%.
Федеральний бюджет Росії на 2026 рік офіційно набув статусу "воєнного". Основні витрати зосереджені на обороні та підтримці військово-промислового комплексу. Водночас уряд скорочує фінансування соціальних програм і допомогу регіонам.