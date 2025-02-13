Україна втратила 2 гігавати за останню атаку: чому добудова Хмельницької АЕС важлива

Хмельницька АЕС може стати найбільшою в Україні та Європі після того, як завершиться будівництво ще декількох блоків. Крім того, як пояснив президент Володимир Зеленський, це буде важливим для безперебійного постачання електроенергії, адже лише за останню атаку росіян Україна втратила 2 гігавати.

Скільки гігават потрібно для безперебійного світла в Україні

Володимир Зеленський розповів під час візиту на Хмельницьку АЕС, передає 24 Канал, що усі відключення світла на сьогодні після останніх масованих атак Росії на енергосистему України, це мінус 2 гігавати.

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Як заявив президент, саме добудова блоків означатиме стале світло для населення.

Володимир Зеленський Президент України В мирний час це обов'язково буде. Це також підтримуватиме бізнес. Думаю, навантаження на них буде менше, аніж зараз.

Зеленський наголосив, що на сьогодні саме бізнес є причиною того, що для споживачів електроенергія не є такою дорогою, як за кордоном.

Нагадуємо! Лише нещодавно в Україні застосовували екстрені відключення через пошкодження мереж внаслідок російських атак. Були впроваджені відключення промислових споживачів. Крім того, декількома днями раніше були введені екстрені відключення у Донецькі та Дніпропетровській областях.