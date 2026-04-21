Зростання цін – це лише початок: чи загрожує Європі дефіцит через війну в Ірані

Блокада Ормузької протоки зупинила не лише значну частину експорту нафти й газу. Через цей маршрут проходить близько третини світових поставок добрив, тож перебої впливають і на аграрний сектор.

Чим загрожує війна на Близькому Сході?

Якщо це триватиме надто довго, йтиметься не лише про високі ціни, з якими вже зіткнулися в Європі, а й про можливе нормування товарів. Про це заявила під час виступу в Берліні президентка Євроцентробанку Крістін Лагард 20 квітня.

Дивіться також Ціни для українців можуть зрости ще більше: голова НБУ озвучив невтішний прогноз

Посадовиця зазначила, що подорожчання енергоносіїв може мати ширші наслідки, аніж просто зростання цін. Зокрема, різке підвищення вартості продуктів харчування та пального здатне підштовхнути інфляційні очікування, адже саме ці категорії найбільше впливають на сприйняття населення.

Однак у разі тривалих перебоїв із постачаннями економіка може зіткнутися навіть із дефіцитом товарів.

Наразі ознаки порушення ланцюгів постачання як у світі, так і в єврозоні є обмеженими. Але локальні напруження помітні,

– додала Лагард.

Наприклад, із початку конфлікту на Близькому Сході авіаційне паливо подорожчало приблизно вдвічі. Але з початку квітня в деяких аеропортах Європи вже запровадили нормування.

Нагадаємо, про серйозніші наслідки тривалого закриття Ормузької протоки напередодні попереджав міністр фінансів Катару. Підвищення цін на енергоносії він вважав лише "верхівкою айсберга", тоді як уже за один – два місяці нинішній шок нібито може перерости в продовольчу кризу, спричинену дефіцитом добрив, писав Bloomberg.

Що відомо про кризу в Європі?