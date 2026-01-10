Укрзалізниця оголосила технічний дефолт: як це вплине на її роботу та пасажирів

Укрзалізниця призупинила виплати по єврооблігаціях, які випустили ще до повномасштабної війни в Україні, у 2019 та 2021 роках. Загальний борг за цими цінними паперами сягнув понад 1 мільярда гривень.

Які борги за облігаціями у компанії?

Фактично у такий спосіб Укрзалізниця оголосила технічний дефолт, щоб зберегти гроші та забезпечити безперебійні залізничні перевезення, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

Виплата купона була важким навантаженням для нас навіть до війни, а сьогодні це непосильний тягар. Мусимо сповістити ринок про те, що ми певні наші фінансові зобовʼязання на сьогодні ставимо на паузу,

– повідомив під час пресконференції голова правління УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, компанія мала виплатити за єврооблігаціями 9 та 15 січня 45 мільйонів доларів.

Загалом сума боргу за цінними паперами перевищила 1 мільярд доларів, з яким більш як 700 мільярдів УЗ повинна погасити вже у липні цього року. Тому компанія планує реструктурувати цю частину заборгованості.

Укрзалізниця вже найняла юридичних та фінансових консультантів для проведення реструктуризації.

Ми плануємо провести переговори по реструктуризації цих коштів там чином, щоб наступного разу не потрібно було переносити строки виплат,

– додав Перцовський.

Зауважте! Від початку повномасштабної війни в Україні перевізник вже втретє реструктурує свої борги.

Чому виникли борги по єврооблігаціях?

Головною причиною мільярдних боргів по єврооблігаціях УЗ є війна. Компанія намагається зберегти ліквідність в умовах воєнного часу і спрямувати кошти на фінансування невідкладних видатків.

Після початку війни витрати значно зросли. Росія у 2025 році 1 195 разів атакувала залізничну інфраструктуру – більше, ніж у 2023 та 2024 роках разом узятих. Щоб відновити пошкоджені об'єкти, необхідні величезні кошти.

Разом тим на фінансову ситуацію компанії вплинули інші економічні чинники, пише "Мінфін":