Укрзалізниця оголосила технічний дефолт: як це вплине на її роботу та пасажирів
- Укрзалізниця оголосила технічний дефолт, призупинивши виплати по єврооблігаціях на суму понад 1 мільярд доларів, щоб зберегти гроші для безперебійних перевезень.
- Компанія планує реструктуризувати борги, найнявши юридичних та фінансових консультантів для переговорів, щоб уникнути подальших переносів виплат.
Укрзалізниця призупинила виплати по єврооблігаціях, які випустили ще до повномасштабної війни в Україні, у 2019 та 2021 роках. Загальний борг за цими цінними паперами сягнув понад 1 мільярда гривень.
Які борги за облігаціями у компанії?
Фактично у такий спосіб Укрзалізниця оголосила технічний дефолт, щоб зберегти гроші та забезпечити безперебійні залізничні перевезення, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
Виплата купона була важким навантаженням для нас навіть до війни, а сьогодні це непосильний тягар. Мусимо сповістити ринок про те, що ми певні наші фінансові зобовʼязання на сьогодні ставимо на паузу,
– повідомив під час пресконференції голова правління УЗ Олександр Перцовський.
За його словами, компанія мала виплатити за єврооблігаціями 9 та 15 січня 45 мільйонів доларів.
Загалом сума боргу за цінними паперами перевищила 1 мільярд доларів, з яким більш як 700 мільярдів УЗ повинна погасити вже у липні цього року. Тому компанія планує реструктурувати цю частину заборгованості.
Укрзалізниця вже найняла юридичних та фінансових консультантів для проведення реструктуризації.
Ми плануємо провести переговори по реструктуризації цих коштів там чином, щоб наступного разу не потрібно було переносити строки виплат,
– додав Перцовський.
Зауважте! Від початку повномасштабної війни в Україні перевізник вже втретє реструктурує свої борги.
Чому виникли борги по єврооблігаціях?
Головною причиною мільярдних боргів по єврооблігаціях УЗ є війна. Компанія намагається зберегти ліквідність в умовах воєнного часу і спрямувати кошти на фінансування невідкладних видатків.
Після початку війни витрати значно зросли. Росія у 2025 році 1 195 разів атакувала залізничну інфраструктуру – більше, ніж у 2023 та 2024 роках разом узятих. Щоб відновити пошкоджені об'єкти, необхідні величезні кошти.
Разом тим на фінансову ситуацію компанії вплинули інші економічні чинники, пише "Мінфін":
- УЗ втратила значну частину перевезень для металургії та вугільної промисловості;
- Експорт уповільнився внаслідок ударів по портах;
- Тарифи на вантажні перевезення не переглядали з 2022 року, а на пасажирські – з 2021 року.
Як дефолт вплине на перевезення?
Водночас Перцовський наголосив, що технічний дефолт не вплине на пасажирів та залізничних працівників, оскільки операційна робота компанії не зміниться.
Ми в повному обсязі продовжуємо виконувати всі зобов’язання перед державою — сплачувати податки та збори, виплачувати заробітні плати. Також Укрзалізниця й надалі обслуговуватиме зобов’язання перед міжнародними фінансовими організаціями, які фінансують конкретні цільові проєкти на залізниці,
– підкреслив голова правління УЗ.
Варто знати! Перцовський зауважив, що призупинення виплат за єврооблігаціями, хоч і вважається технічним дефолтом, допомагає зберегти кошти у критичний момент і є поширеною практикою у світі.
Останні атаки на УЗ: що відомо
Російські війська в перший день 2026 року здійснили нові удари по залізничній інфраструктурі України в Одеській та Сумській областях, а також на Волині. У Ковелі, на Волині, постраждали будівлі локомотивного депо. Крім того, обстріли зазнала станція у Конотопі, де постраждали вантажні вагони.
Наприкінці грудня, 25 числа, Росія вже атакувала Волинь безпілотниками, уразивши об’єкти Львівської залізниці, зокрема в Ковелі.
Раніше під обстріли потрапила Фастівська ділянка залізниці, через що Укрзалізниця змушена вносити зміни у графік руху поїздів. Нові розклади підготували до 7 січня. Але деякі рейси будуть доступні для купівлі лише після 21 січня.