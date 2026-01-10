Укрзализныця объявила технический дефолт: как это повлияет на ее работу и пассажиров
- Укрзализныця объявила технический дефолт технический дефолт, приостановив выплаты по еврооблигациям на сумму более 1 миллиарда долларов, чтобы сохранить деньги для бесперебойных перевозок.
- Компания планирует реструктуризировать долги, наняв юридических и финансовых консультантов для переговоров, во избежание дальнейших переносов выплат.
Укрзализныця приостановила выплаты по еврооблигациям, которые выпустили еще до полномасштабной войны в Украине, в 2019 и 2021 годах. Общий долг по этим ценным бумагам достиг более 1 миллиарда гривен.
Какие долги по облигациям у компании?
Фактически таким образом Укрзализныця объявила технический дефолт, чтобы сохранить деньги и обеспечить бесперебойные железнодорожные перевозки, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.
Смотрите также Эти поезда побили все рекорды: Укрзализныця назвала самые популярные направления 2025 года
Выплата купона была тяжелой нагрузкой для нас даже до войны, а сегодня это непосильное бремя. Должны известить рынок о том, что мы определенные наши финансовые обязательства на сегодня ставим на паузу,
– сообщил во время пресс-конференции председатель правления УЗ Александр Перцовский.
По его словам, компания должна была выплатить по еврооблигациям 9 и 15 января 45 миллионов долларов.
В целом сумма долга по ценным бумагам превысила 1 миллиард долларов, из которых более 700 миллиардов УЗ должна погасить уже в июле этого года. Поэтому компания планирует реструктуризировать эту часть задолженности.
Укрзализныця уже наняла юридических и финансовых консультантов для проведения реструктуризации.
Мы планируем провести переговоры по реструктуризации этих средств там образом, чтобы в следующий раз не нужно было переносить сроки выплат,
– добавил Перцовский.
Заметьте! С начала полномасштабной войны в Украине перевозчик уже в третий раз реструктуризирует свои долги.
Почему возникли долги по еврооблигациям?
Главной причиной миллиардных долгов по еврооблигациям УЗ является война. Компания пытается сохранить ликвидность в условиях военного времени и направить средства на финансирование неотложных расходов.
После начала войны расходы значительно выросли. Россия в 2025 году 1 195 раз атаковала железнодорожную инфраструктуру – больше, чем в 2023 и 2024 годах вместе взятых. Чтобы восстановить поврежденные объекты, необходимы огромные средства.
Вместе с тем на финансовую ситуацию компании повлияли другие экономические факторы, пишет "Минфин":
- УЗ потеряла значительную часть перевозок для металлургии и угольной промышленности;
- Экспорт замедлился вследствие ударов по портам;
- Тарифы на грузовые перевозки не пересматривали с 2022 года, а на пассажирские – с 2021 года.
Как дефолт повлияет на перевозки?
В то же время Перцовский отметил, что технический дефолт не повлияет на пассажиров и железнодорожных работников, поскольку операционная работа компании не изменится.
Мы в полном объеме продолжаем выполнять все обязательства перед государством - платить налоги и сборы, выплачивать заработные платы. Также Укрзализныця и в дальнейшем будет обслуживать обязательства перед международными финансовыми организациями, которые финансируют конкретные целевые проекты на железной дороге,
– подчеркнул председатель правления УЗ.
Стоит знать! Перцовский отметил, что приостановление выплат по еврооблигациям, хоть и считается техническим дефолтом, помогает сохранить средства в критический момент и является распространенной практикой в мире.
Последние атаки на УЗ: что известно
Российские войска в первый день 2026 года совершили новые удары по железнодорожной инфраструктуре Украины в Одесской и Сумской областях, а также на Волыни. В Ковеле, на Волыни, пострадали здания локомотивного депо. Кроме того, обстрелам подверглась станция в Конотопе, где пострадали грузовые вагоны.
В конце декабря, 25 числа, Россия уже атаковала Волынь беспилотниками, поразив объекты Львовской железной дороги, в частности в Ковеле.
Ранее под обстрелы попал Фастовский участок железной дороги, из-за чего Укрзализныця вынуждена вносить изменения в график движения поездов. Новые расписания подготовили до 7 января. Но некоторые рейсы будут доступны для покупки только после 21 января.