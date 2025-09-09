Виплата пенсій в Україні здійснюється щомісячно. Отримати кошти літні люди можуть з 4 по 25 число.

Як отримати пенсію, якщо дати виплати припадає на свято чи вихідний?

Зокрема дата виплати пенсій повідомляється одержувачу органом Пенсійного фонду, який здійснював нарахування пенсії, а також працівниками поштового зв’язку при першій виплаті, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У разі зміни дати виплати пенсій працівники поштового зв’язку за місяць до настання таких змін повідомляють про це пенсіонера із зазначенням причини зміни дати виплати,

– наголосили у фонді.

Однак що робити, якщо встановлена дата грошової виплати припадає на якийсь святковий або вихідний день? У таких випадках пенсія може бути виплачена достроково, однак все ще в межах виплатного періоду (з 4 по 25 число).

Як виплачують пенсію, якщо пенсіонер переїжджає? У разі якщо пенсіонер або пенсіонерка переїжджає до іншого місця проживання (але залишається в межах України), органи Пенсійного фонду мають право оформити виплату пенсії заздалегідь – до двох місяців наперед. Крім того, до того часу, поки органом Пенсійного фонду не будуть оформлені відповідні документи за новою адресою особи літнього віку, виплата пенсії йому чи їй буде здійснюватись виплатним об’єктом поштового зв’язку за попередньою адресою.

Зверніть увагу! У разі відсутності одержувача вдома під час доставки пенсій, він одержує її у виплатному об’єкті поштового зв’язку до кінця виплатного періоду.

Які пенсії в Україні?