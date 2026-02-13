Чи збережуть банки високі ставки на депозити: що ховається за акціями

Напередодні Нацбанк знизив облікову ставку з 15,5% до 15% і відповідно скоректував інші монетарні інструменти. Тож тепер у сегменті депозитів відбуваються певні зрушення.

Якою буде ситуація з 16 по 22 лютого?

Однак зарано говорити, що зміни мають системний характер. Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

За оцінкою експерта, хоча середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення коштів залишилися на рівні 13 – 14,5%, максимальні ставки поволі знижуватимуться.

Наприклад, вони можуть перебувати в діапазоні 15 – 15,5%, що є "дзеркальним кроком" на рішення Нацбанку.

Водночас рівень дохідності насамперед залежатиме від депозитних планів конкретного банку та терміну розміщення.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Ми не виключаємо, що на ринку можуть з'явитися суто рекламні акції, які декларуватимуть "збереження ставок" або певні акційні пропозиції – незначні бонуси (до 0,5 відсоткового пункту) за відкриття вкладу.

Однак це може бути сигналом для тих, хто планує вкладати гроші: якщо інфляція й далі сповільнюватиметься, а економіка пожвавиться, регулятор уже в березні може продовжити поступово знижувати облікову ставку до 14,5 – 14%. У такому разі зміни, зокрема за депозитами та кредитами, можуть стати відчутнішими.

Отже, наразі йдеться про так званий часовий "люфт" – принаймні протягом найближчого місяця ставки за гривневими депозитами, ймовірно, залишатимуться доволі високими.

Щодо пріоритетів громадян – як і раніше, найбільш популярними будуть вклади на термін 6 – 9 місяців та рік. Саме такі вклади гарантують клієнтам найбільшу прибутковість,

– наголосив банкір.

Що ще варто знати про депозити в Україні?