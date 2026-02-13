Какой будет ситуация с 16 по 22 февраля?

Однако рано говорить, что изменения носят системный характер. Детали объяснил 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

По оценке эксперта, хотя средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств остались на уровне 13 – 14,5%, максимальные ставки будут медленно снижаться.

Например, они могут находиться в диапазоне 15 – 15,5%, что является "зеркальным шагом" на решение Нацбанка.

В то же время уровень доходности прежде всего будет зависеть от депозитных планов конкретного банка и срока размещения.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Мы не исключаем, что на рынке могут появиться чисто рекламные акции, которые будут декларировать "сохранение ставок" или определенные акционные предложения – незначительные бонусы (до 0,5 процентного пункта) за открытие вклада.

Однако это может быть сигналом для тех, кто планирует вкладывать деньги: если инфляция и дальше будет замедляться, а экономика оживится, регулятор уже в марте может продолжить постепенно снижать учетную ставку до 14,5 – 14%. В таком случае изменения, в частности по депозитам и кредитам, могут стать более ощутимыми.

Итак, пока речь идет о так называемом временном "люфте" – по крайней мере в течение ближайшего месяца ставки по гривневым депозитам, вероятно, будут оставаться довольно высокими.

Относительно приоритетов граждан – по-прежнему, наиболее популярными будут вклады на срок 6 – 9 месяцев и год. Именно такие вклады гарантируют клиентам наибольшую доходность,

– отметил банкир.

Что еще стоит знать о депозитах в Украине?