Рішення Нацбанку може змінити все – що буде з депозитами українців далі

Головна інтрига для депозитного ринку України наступного тижня – це рішення Нацбанку щодо облікової ставки. Його ухвалять уже на засіданні монетарного комітету в четвер, 30 квітня.

Якою буде ситуація на перетині місяців?

Ймовірно, під тиском обставин корекція умов усе ж відбудеться. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

Енергетичні наслідки важкої зими, а також подорожчання пального через події на Близькому Сході вже прискорили інфляцію до 1,7% у березні (7,9% у річному вимірі).

Пік зростання споживчих цін припав на першу половину квітня, тоді як повні статистичні дані стануть зрозумілими лише на початку травня. Тож за підсумками місяця інфляція може становити 1,5 – 2%, а в річному вимірі близько 9 – 9,3%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Саме ці обставини можуть стати найбільш вагомим аргументом, аби Нацбанк вдався до корекції монетарних інструментів, мета яких – підтримка ваги гривні та зменшення напруги на валютному ринку через популяризацію саме депозитів.

Згідно з цим, банкір озвучив такі прогнози:

облікову ставку збільшать до 15,5 – 16% ;

збільшать до ; тоді відповідної корекції зазнають інші монетарні інструменти, зокрема розмір ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами зросте до 19 – 19,5% (на її основі формується дохідна "база" гривневих вкладів).

Цей сигнал означатиме, що в найближчий місяць – два більшість банків, які розвивають депозитні програми, можуть збільшити дохідність вкладів у середньому на 0,5 – 1 відсотковий пункт.

Отже, середні ставки залежно від терміну розміщення коштів складуть від 13 – 13,5% до 15,5% річних ;

залежно від терміну розміщення коштів складуть ; а максимальні ставки з урахуванням акційних пропозицій можуть перетнути позначку в 17% річних.

У такому разі навіть в умовах економічного тиску дохідність за гривневими вкладами повністю перекриватиме потенційні інфляційні втрати. Це може посилити інтерес до таких інструментів, причому найпопулярнішими залишатимуться депозити терміном 6 – 9 місяців та 1 рік.

