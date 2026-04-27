Рішення Нацбанку може змінити все – що буде з депозитами українців далі
- На засіданні 30 квітня, зокрема через прискорення інфляції, Нацбанк може збільшити облікову ставку до 15,5 – 16%.
- У такому разі дохідність гривневих вкладів зросте, а максимальні ставки за ними перетнуть позначку в 17% річних.
Головна інтрига для депозитного ринку України наступного тижня – це рішення Нацбанку щодо облікової ставки. Його ухвалять уже на засіданні монетарного комітету в четвер, 30 квітня.
Якою буде ситуація на перетині місяців?
Ймовірно, під тиском обставин корекція умов усе ж відбудеться. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.
Енергетичні наслідки важкої зими, а також подорожчання пального через події на Близькому Сході вже прискорили інфляцію до 1,7% у березні (7,9% у річному вимірі).
Пік зростання споживчих цін припав на першу половину квітня, тоді як повні статистичні дані стануть зрозумілими лише на початку травня. Тож за підсумками місяця інфляція може становити 1,5 – 2%, а в річному вимірі близько 9 – 9,3%.
Саме ці обставини можуть стати найбільш вагомим аргументом, аби Нацбанк вдався до корекції монетарних інструментів, мета яких – підтримка ваги гривні та зменшення напруги на валютному ринку через популяризацію саме депозитів.
Згідно з цим, банкір озвучив такі прогнози:
- облікову ставку збільшать до 15,5 – 16%;
- тоді відповідної корекції зазнають інші монетарні інструменти, зокрема розмір ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами зросте до 19 – 19,5% (на її основі формується дохідна "база" гривневих вкладів).
Цей сигнал означатиме, що в найближчий місяць – два більшість банків, які розвивають депозитні програми, можуть збільшити дохідність вкладів у середньому на 0,5 – 1 відсотковий пункт.
- Отже, середні ставки залежно від терміну розміщення коштів складуть від 13 – 13,5% до 15,5% річних;
- а максимальні ставки з урахуванням акційних пропозицій можуть перетнути позначку в 17% річних.
У такому разі навіть в умовах економічного тиску дохідність за гривневими вкладами повністю перекриватиме потенційні інфляційні втрати. Це може посилити інтерес до таких інструментів, причому найпопулярнішими залишатимуться депозити терміном 6 – 9 місяців та 1 рік.
Що відомо про ситуацію в економіці?
Нагадаємо, ЄС нарешті розблокував кредит на 90 мільярдів євро, половину якого Київ сподівається отримати вже цьогоріч.
Частину коштів спрямують на підтримку держбюджету, тож директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив зменшення ще одного вагомого чинника девальваційного тиску.
Щоправда, позика покриває лише дві третини загальних потреб України у фінансуванні на 2026 – 2027 роки, тому подальша допомога міжнародних партнерів залишається надзвичайно важливою, а Брюссель може почати пошуки грошей уже наступного року.