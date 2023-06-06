Зріс продаж 3-місячних депсертифікатів: загальна сума склала майже 9 мільярдів гривень

На початку червня НБУ повідомив, що продаж тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних зріс до 8,7 мільярда. Раніше сума становила 6,06 мільярда гривень.

Продажі збільшуються

Як повідомили в НБУ, на 9 аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних, який проводився 2 червня, було продано 8,7 мільярда гривень порівняно з 6,06 мільярда гривень тижнем раніше.

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з квітня тримісячні депозити розміщуються на рівні облікової ставки, тобто під 25%. Цей інструмент планують використовувати щонайменше протягом року. Такі зміни повинні зробити гривневі депозити привабливішими для українців з огляду на поточну та очікувану інфляцію.

Відтак згідно з даними НБУ, загальна кількість покупців таких депозитів зросла з 34 на 8 аукціоні до 37 осіб. Крім того, 2 червня обсяг продажу депозитних сертифікатів становив 309,08 мільярда гривень з 305,57 мільярда гривень тижнем раніше.

До речі, за 9 аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів досяг 125,3 мільярда гривень. З них 51,14 мільярда – на дебютному аукціоні.

Де пропонуються найбільші депозити в Україні

За даними "Мінфіну", найбільші депозити пропонують такі банки:

банк Глобус – 21% на 9 місяців та 18% на річні;

Укрбудінвестбанк – 20,5% на 6 місяців та 20% на 12 місяців;

Радабанк – 20,5% на 3 та 6 місяців;

Юнекс банк – 20% на 3 місяці.

Крім того, Monobank підвищив ставки за депозитами у гривні. Але зміни стосувалися лише операцій строком на 12 місяців.