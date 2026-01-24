Чи вигідно класти гроші на депозит у кінці січня та як уберегти гривню від знецнення

Головний тренд кінця січня на ринку депозитів, який перейде в лютий, – поступове згортання більшості акційних пропозицій комерційних банків. Святковий сезон завершився, тож за відсутності змін у монетарних інструментах ринок повертається до відносно стабільних ставок.

Якою буде ситуація наприкінці січня?

Деталі розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв. Попри те, що окремі вигідні пропозиції з дохідністю 15 – 16% річних залежно від строку вкладу ще можна знайти, це радше виняток із загальної тенденції.

Дивіться також Золото, облігації чи штучний інтелект: куди буде найвигідніше інвестувати у 2026 році

Експерт нагадав, що з березня 2025 року середня дохідність гривневих вкладів складає 13% – 14,5% річних. Водночас найбільш вигідними з огляду на дохід залишаються вклади терміном на 6 – 9 місяців, а також 1 рік.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ За всіма ознаками, на перетині січня й лютого настане деяке послаблення активності в сегменті депозитів, що пов'язане із завершенням "бонусних" періодів розміщення коштів, за якими можна було отримати додаткові відсотки за відкриття вкладу.

Однак загалом дохідність гривневих внесків залишається на "пристойному" рівні, що може стимулювати громадян до зберігання коштів у банках.

Наразі більшість вкладників стурбовані невизначеністю економічної ситуації: війна триває, а взимку наслідки ворожих ударів по енергоінфраструктурі відчуваються особливо гостро.

Водночас інфляційний чинник не виглядає надмірно загрозливо. Очікується, що за підсумками січня інфляція становитиме близько 0,3 – 0,5%, що є прийнятним з огляду на нинішні складні умови.

Ще один чинник, що опосередковано може впливати на рішення відкрити депозит, – ситуація на валютному ринку. Від початку 2026 року офіційний курс долара в середньому зріс на 1,5%: і хоча це для багатьох стало несподіванкою, "контрольовану девальвацію" прогнозували ще в листопаді – грудні 2025 року.

У найближчі 1 – 2 місяці ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою та стабільною, а курсові коливання будуть більш згладженими, без різких стрибків.

Гривневі вклади завдяки досить високим ставкам залишатимуться привабливим механізмом, принаймні збереження коштів від знецінення,

– додав банкір.

Що буде з депозитами у 2026 році?