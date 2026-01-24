Какой будет ситуация в конце января?

Детали рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев. Несмотря на то, что отдельные выгодные предложения с доходностью 15 – 16% годовых в зависимости от срока вклада еще можно найти, это скорее исключение из общей тенденции.

Эксперт напомнил, что с марта 2025 года средняя доходность гривневых вкладов составляет 13% – 14,5% годовых. В то же время наиболее выгодными с точки зрения дохода остаются вклады сроком на 6 – 9 месяцев, а также 1 год.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА По всем признакам, на пересечении января и февраля наступит некоторое ослабление активности в сегменте депозитов, что связано с завершением "бонусных" периодов размещения средств, по которым можно было получить дополнительные проценты за открытие вклада.

Однако в целом доходность гривневых вкладов остается на "приличном" уровне, что может стимулировать граждан к хранению средств в банках.

Сейчас большинство вкладчиков обеспокоены неопределенностью экономической ситуации: война продолжается, а зимой последствия вражеских ударов по энергоинфраструктуре ощущаются особенно остро.

В то же время инфляционный фактор не выглядит чрезмерно угрожающе. Ожидается, что по итогам января инфляция составит около 0,3 – 0,5%, что является приемлемым, учитывая нынешние сложные условия.

Еще один фактор, что косвенно может влиять на решение открыть депозит, – ситуация на валютном рынке. С начала 2026 года официальный курс доллара в среднем вырос на 1,5%: и хотя это для многих стало неожиданностью, "контролируемую девальвацию" прогнозировали еще в ноябре – декабре 2025 года.

В ближайшие 1 – 2 месяца ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно прогнозируемой и стабильной, а курсовые колебания будут более сглаженными, без резких скачков.

Гривневые вклады благодаря достаточно высоким ставкам будут оставаться привлекательным механизмом, по крайней мере сохранения средств от обесценивания,

– добавил банкир.

Что будет с депозитами в 2026 году?