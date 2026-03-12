У валюті чи гривні: які депозити є вигіднішими для українців
- Середні ставки за гривневими депозитами коливатимуться в межах 13 – 14,5% річних, з максимальними до 15,5%.
- Водночас ставки за валютними депозитами залишатимуться низькими: до 1,2% у доларах та 0,8 – 0,9% у євро.
Наступного тижня ситуація на ринку гривневих депозитів істотно не зміниться. Середні ставки залежно від строку розміщення коштів коливатимуться в межах 13 – 14,5% річних.
Якою буде ситуація з 16 по 22 березня?
Водночас максимальні ставки, ймовірно, не перевищать позначку в 15,5% річних. Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.
Найбільший попит зберігається на вклади строком на 6 – 9 місяців і 1 рік, адже саме за ними банки пропонують найвищу дохідність.
На ринку валютних вкладів ситуація залишатиметься ще більш консервативною. Середня дохідність депозитів у доларах не перевищить 1,2% річних, а в євро 0,8 – 0,9%.
Перевага гривневих депозитів над валютними залишається безумовною: дохідність у гривні майже в 11 – 12 разів вища, ніж за валютними вкладами. Це чітко окреслює пріоритети вкладників і пояснює їхню зацікавленість саме гривневими інструментами.
Яка зміна відбудеться на ринку?
Однак уже 19 березня відносний "штиль" у депозитному сегменті може завершитися, адже Нацбанк перегляне облікову ставку.
За прогнозом експерта, на тлі позитивних макроекономічних показників, зокрема майже нульової інфляції, регулятор може знизити її з 15% до 14 – 14,5%.
Тоді синхронні зміни відбудуться й щодо інших монетарних інструментів. Зокрема, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, може знизитися з нинішніх 18,5% до 17,5 – 18%.
Прогноз: якщо попит на депозити строком на 6 – 9 місяців і 1 рік залишиться стабільним, середні ставки можуть знизитися на 0,5 – 0,7 відсоткового пункту. Ймовірно, вже з другої половини квітня зміни стануть системними, а до кінця місяця середні ставки становитимуть 12,5 – 13,8% річних, тоді як максимальні 14,5 – 15%.
Однак українців не закликають поспішати, аби "скористатися останнім шансом" і зафіксувати найвищі ставки. Дохідність депозитів є відображенням загального економічного стану країни.
Зниження інфляції та посилення позицій гривні не зменшуватимуть реальну привабливість вкладів, адже зміни відбуваються синхронно, а монетарна політика загалом сприяє зростанню довіри до гривневих інструментів заощадження,
– пояснив банкір.
Отже, навіть за нових умов дохідність депозитів із запасом перекриватиме інфляційні ризики та дозволятиме отримати пасивний дохід у межах 2 – 3%.
Що відомо про ситуацію в країні?
Нагадаємо, після пікових значень у травні 2025 року інфляція в Україні поступово сповільнювалася аж 8 місяців поспіль. Однак в лютому 2026 року показник склав 7,6% проти 7,4% у січні.
В інтерв'ю Bloomberg голова Нацбанку Андрій Пишний попередив – на тлі нафтової кризи у світі індекс споживчих цін може зрости – на 0,9 процентного пункту за рік.
Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що на найближчому засіданні регулятор вдасться до консервативного кроку та залишить облікову ставку на рівні 15%.