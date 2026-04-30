Нове рішення Нацбанку дало "чіткий чигнал": як зміняться депозити в Україні

У четвер, 30 квітня, Нацбанк укотре ухвалив важливе рішення щодо облікової ставки в Україні. Ключовий інструмент монетарної політики залишили на поточному рівні – 15% річних.

Як зміняться депозити в Україні?

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. На його думку, регулятор фактично зробив ставку на стабільність ринку як запоруку внутрішньої стабілізації.

На тлі прискорення інфляції та чутливості валютного ринку до зовнішніх і внутрішніх факторів очікувалося, що облікову ставку підвищать, зокрема аби зробити гривневі вклади привабливішими.

Однак останнє рішення Нацбанку стало чітким сигналом про збереження поточних умов для депозитів у національній валюті.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Ще більш показовим для депозитного сегмента є збереження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на рівні 18,5%, адже саме вона формує для банків дохідну базу, на яку вони спираються при визначенні ставок за гривневими вкладами.

Що вплинуло на ситуацію?

Наслідки важкої зими для енергетики та подорожчання пального через події на Близькому Сході вже позначилися на цінах в Україні: у березні інфляція становила 1,7%, а в річному вимірі – 7,9%.

Проте основний ціновий тиск міг припасти на першу половину квітня. Попередньо, за підсумками другого місяця весни інфляція становитиме 1,5 – 2%, а в річному вимірі зросте до 9 – 9,3%.

Довідка: За оновленим прогнозом Нацбанку, найближчим часом інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі – до 9,4% наприкінці року.

За таких умов ринок отримав від регулятора сигнал – невдовзі економічна ситуація може покращитися. Тому наразі банки, ймовірно, не змінюватимуть ставки за депозитами.

Що варто знати вкладникам?

Загальна тенденція виглядає очевидною: середні ставки залежно від строку розміщення коштів становитимуть 13 – 14,5% річних, а максимальні (з урахуванням акційних і спеціальних пропозицій) можуть сягати 16%.

Тож гривневі вклади зберігатимуть позиції як інструмент збереження коштів. І хоча повний захист від інфляції вони не гарантують, поточні умови дозволяють суттєво пом'якшити її вплив. Як і раніше, найбільший попит очікують на депозити терміном 6 – 9 місяців і 1 рік. Саме в цих сегментах банки традиційно пропонують найпривабливіші ставки.

Для вкладника це можливість уникнути тривалого "заморожування" коштів за прийнятну відсоткову винагороду,

– вважає експерт.

Як це впливає на курс валют в Україні?