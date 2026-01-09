Бонусів стане менше: чому в січні ще варто покласти гроші на депозит
- Ринок депозитів зберігатиме привабливі для вкладників умови, без суттєвих змін у ставках на початку 2026 року.
- Ефект бонусних програм зменшуватиметься, але ще є можливість скористатися акційними пропозиціями.
У період з 12 по 18 січня в сегменті депозитів зберігатиметься позитивна динаміка, сформована ще наприкінці минулого року. Зокрема, експерти не очікують різких змін у підходах банків до формування пропозицій.
Якою буде ситуація з 12 по 18 січня?
Деталі розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв. Ринок залишається стабільним, а умови – привабливими для вкладників, які планують розмістити кошти на початку 2026 року.
Дивіться також Курс валют побив максимум: в обмінниках зросла ціна на євро та долар
Визначальним чинником для депозитного ринку й надалі залишається монетарна політика НБУ. Збереження облікової ставки та основних інструментів грошово-кредитного регулювання без змін свідчить про відсутність підстав для коригування депозитних ставок у середньостроковій перспективі – щонайменше до кінця березня.
Упродовж наступного тижня середня дохідність гривневих депозитів, залежно від терміну розміщення, не зміниться: 13 – 14,5% річних.
Попит з боку вкладників також залишатиметься передбачуваним. Найбільш популярними будуть депозити строком у 6 – 9 місяців, а також річні вклади. Саме такі строки банки зазвичай беруть за основу, пропонуючи найпривабливіші відсоткові умови.
Чому вигідних варіантів стане менше?
Водночас у період з 12 по 18 січня на ринку поступово "згасатиме ефект" бонусних програм. Частина комерційних банків завершуватиме або згортатиме додаткові процентні надбавки, які наприкінці року та на початку січня підвищували дохідність на 1 – 1,5 відсоткового пункту.
Тож максимальні ставки за окремими пропозиціями ще можуть наближатися до 18% річних, але кількість таких вигідних варіантів поступово скорочуватиметься.
Тобто період максимальних бонусів добігає кінця. Це створює для вкладників "вікно можливостей" – є час встигнути й скористатися акційними програмами до їхнього завершення,
– наголосив експерт.
Отже, депозитний ринок перебуватиме у фазі м'якого переходу: від активних програм-"стимулів" – до більш стриманих, але стабільних умов.
Водночас ключова мотивація вкладників не зміниться. Це передусім захист заощаджень від інфляції та отримання прогнозованого доходу.
Скільки українці зберігають у банках?
До слова, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 грудня 2025 року українці тримали в банках 1 552,8 мільярда гривень. Цікаво, що частка ФОП у структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%.
У національній валюті зберігали 1 021,3 мільярда гривень, тоді як в іноземній – 531,5 мільярда гривень. Однак нагадаємо, що за рівнем дохідності гривневі депозити фактично не мають повноцінної альтернативи серед банківських вкладів.