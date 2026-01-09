Бонусів стане менше: чому в січні ще варто покласти гроші на депозит

У період з 12 по 18 січня в сегменті депозитів зберігатиметься позитивна динаміка, сформована ще наприкінці минулого року. Зокрема, експерти не очікують різких змін у підходах банків до формування пропозицій.

Якою буде ситуація з 12 по 18 січня?

Деталі розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв. Ринок залишається стабільним, а умови – привабливими для вкладників, які планують розмістити кошти на початку 2026 року.

Визначальним чинником для депозитного ринку й надалі залишається монетарна політика НБУ. Збереження облікової ставки та основних інструментів грошово-кредитного регулювання без змін свідчить про відсутність підстав для коригування депозитних ставок у середньостроковій перспективі – щонайменше до кінця березня.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Упродовж наступного тижня середня дохідність гривневих депозитів, залежно від терміну розміщення, не зміниться: 13 – 14,5% річних.

Попит з боку вкладників також залишатиметься передбачуваним. Найбільш популярними будуть депозити строком у 6 – 9 місяців, а також річні вклади. Саме такі строки банки зазвичай беруть за основу, пропонуючи найпривабливіші відсоткові умови.

Чому вигідних варіантів стане менше?

Водночас у період з 12 по 18 січня на ринку поступово "згасатиме ефект" бонусних програм. Частина комерційних банків завершуватиме або згортатиме додаткові процентні надбавки, які наприкінці року та на початку січня підвищували дохідність на 1 – 1,5 відсоткового пункту.

Тож максимальні ставки за окремими пропозиціями ще можуть наближатися до 18% річних, але кількість таких вигідних варіантів поступово скорочуватиметься.

Тобто період максимальних бонусів добігає кінця. Це створює для вкладників "вікно можливостей" – є час встигнути й скористатися акційними програмами до їхнього завершення,

– наголосив експерт.

Отже, депозитний ринок перебуватиме у фазі м'якого переходу: від активних програм-"стимулів" – до більш стриманих, але стабільних умов.

Водночас ключова мотивація вкладників не зміниться. Це передусім захист заощаджень від інфляції та отримання прогнозованого доходу.

Скільки українці зберігають у банках?