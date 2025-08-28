Закінчується вигідний тренд: коли ставки за депозитами підуть вниз
- Ставки за гривневими депозитами в Україні можуть знизитися через корекцію монетарних інструментів та зниження інфляції.
Очікується скорочення депозитних ставок на 0,5-1%, з можливістю надання бонусів до 1% для залучення нових вкладників.
Найближчим часом банківські вклади для українців стануть менш привабливими. Перший тиждень вересня може стати останнім, коли ставки за гривневими депозитами будуть максимальними.
Як знизяться ставки за депозитами?
У вересні завершується 4-місячний етап, який дозволив українцям не лише зберегти їхні кошти від інфляції, але й отримати незначний прибуток, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.
Власне це твердження, хоч і має присмак реклами, але вже 11 вересня НБУ може знизити облікову ставку на 0,5-1 відсоткових пункта – до 14,5-15%. Ринок очікує, що дзеркальні зміни стануться за іншими монетарними інструментами.
За словами банкіра, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої переважно формується дохідність гривневих депозитів, може знизитися до 18,5-18%. І це буде прямою ознакою поступового зниження дохідності за гривневими вкладами.
Замотаєв додає, що НБУ має вдосталь економічних підстав для зниження облікової ставки, зокрема, зниження інфляції, що спостерігається протягом останніх 3 місяців. Тому очікується, що й ставки за кредитами також повільно підуть вниз.
Корекція монетарних інструментів – це сигнал до скорочення депозитних ставок. Проте комерційні банки заздалегідь підготувалися до таких змін, відтак вже до кінця вересня можна очікувати, що скорочення дохідності за гривневими вкладами набуде “масового характеру”,
– пояснює банкір.
Він прогнозує таке скорочення ставок:
- Середні ставки за банківськими вкладами скоротяться не менш як на 0,5-1%.
- Залежно від рішення НБУ та терміну депозиту вони складатимуть до 12-13,5% річних.
- Найбільші ставки, як і раніше, діятимуть за вкладами терміном 6-9 місяців та 1 рік – в середньому на рівні 13-13,5% річних.
Разом з тим банкір вважає, що деякі банки можуть нетривалий час пропонувати клієнтам додаткові бонуси за відкриття депозитів – для заохочення нових вкладників.
Такі бонуси можуть сягати дорівнювати приблизно 1% до базових ставок. Тобто максимальний прибуток від вкладів на 6-9 місяців, а також на 1 рік може скласти до 14,5% річних.
Варто знати! Таким чином, українців у запасі є ще близько 10 днів, щоб встигнути відкрити депозит за найвищими ставками дохідності, говорить Замотаєв.
Що відомо про ситуацію з депозитами?
- Протягом літа дохідність за депозитами зберігала певну "стабільність". Тому ті, хто зробив вклади, мали змогу не лише зберегти свої гроші, але й отримати незначний прибуток.
- З наближенням осені попит на депозити зріс. Активізувався діловий цикл, та й українці поспішали зробити вклади, доки банки не почали знижувати ставки за ними.
- З 2023 року банки пропонували найвищі ставки за гривневими депозитами. Зокрема, за деякими вкладами вони сягали 16 – 17% річних.