Особи з інвалідністю мають право на державну допомогу: про яку додатку виплату знають не усі

Люди з інвалідністю в Україні можуть оформити державну допомогу, однак для цього необхідно пройти визначену процедуру та підготувати пакет документів. Разом з цим, порядок призначення виплат залежить від групи інвалідності та типу допомоги.

Чи є допомога по інвалідності від держави?

В Україні особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю мають право на державну соціальну допомогу. Для її призначення необхідно звернутися до органів соціального захисту населення, ЦНАПу, територіального органу Пенсійного фонду або подати заяву онлайн через портал "Дія".

Подати документи можна кількома способами: особисто, через законного представника або навіть поштою рекомендованим листом. Такий підхід дозволяє оформити допомогу людям, які через стан здоров'я не можуть самостійно відвідати державні установи.

Хто саме має право на допомогу

Право на державну підтримку мають:

особи з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю до 18 років;

окремі категорії іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;

люди, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Також право на оформлення документів мають опікуни, піклувальники або законні представники людини з інвалідністю. У такому випадку необхідно додатково підтвердити свої повноваження відповідними документами.

Які документи необхідні для отримання допомоги?

Для оформлення допомоги потрібно подати заяву встановленого зразка та документи, які підтверджують особу й право на виплати, пояснює Пенсійний фонд. Залежно від ситуації можуть знадобитися:

паспорт або свідоцтво про народження;

ідентифікаційний код;

довідки про навчання;

медичні висновки;

документи про опіку чи піклування.

Для окремих категорій передбачені додаткові документи. Наприклад, якщо людина потребує постійного стороннього догляду, необхідний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Важливо! Для оформлення надбавки на догляд можуть вимагатися документи, які підтверджують сімейний статус або факт здійснення догляду.

Чому частину довідок більше не потрібно подавати?

У Пенсійному фонді пояснюють, що частина документів може не подаватися окремо, якщо інформація вже міститься у державних реєстрах. У такому випадку дані підтягуються автоматично через електронну взаємодію між системами.

Фактично держава поступово переводить систему соціальних виплат у цифровий формат, щоб скоротити кількість паперових довідок та спростити процедуру оформлення допомоги.

Як швидко ухвалюють рішення про допомогу?

Після подання заяви органи соцзахисту або Пенсійний фонд мають ухвалити рішення протягом 10 календарних днів. За результатами людині або призначають державну допомогу, або надають офіційну відмову.

Отримати відповідь можна особисто або через законного представника. При цьому сама послуга оформлення допомоги є безоплатною.

Чому слід цікавитись актуальними доплатами від держави?

Для багатьох родин державна допомога є не лише формальною соціальною виплатою, а одним із ключових джерел фінансової підтримки. Особливо це стосується сімей, де людина з інвалідністю потребує постійного догляду, лікування або реабілітації.

Саме тому експерти радять уважно перевіряти перелік доступних виплат та надбавок, адже в окремих випадках сім'ї можуть претендувати не лише на базову допомогу, а й на додаткові компенсації, пов'язані з доглядом чи домашнім утриманням дитини з інвалідністю.

