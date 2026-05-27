Від цього залежать мільярди: правила держзакупівель в Україні змінюють

У середу, 27 травня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11520 про нові правила державних закупівель, що мають наблизити українську систему тендерів до стандартів ЄС і підвищити її прозорість. "За" проголосували 245 нардепів.

Що зміниться в держзакупівлях

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подякувала парламентарям. Цікаво, що документ також допоможе розблокувати частину фінансової підтримки для Києва.

У пресслужбі Верховної Ради наголосили, що ухвалений закон є одним із ключових євроінтеграційних актів і важливою частиною переговорного процесу щодо майбутнього членства України в ЄС.

Документ має допомогти вдосконалити систему державних закупівель, що посилить довіру партнерів. Нові норми покликані забезпечити більшу прозорість і конкуренцію – з урахуванням потреб країни в умовах війни та міжнародних зобов'язань.

Особливе значення це матиме для майбутньої відбудови України, адже саме через тендери проходитиме велика частина фінансування.

Закон є не лише технічним переглядом процедур, а стратегічним кроком у напрямку економічної прозорості, підзвітності та подальшої інтеграції України до європейського простору,

– йдеться в повідомленні.

Також Свириденко нагадала, що це виконання частини домовленостей зі Світовим банком, яке дозволить розблокувати ще 3,5 мільярда доларів фінансової підтримки – критично важливої для бюджетної стабільності України.

Довідка: ініціатором законопроєкту №11520 у 2024 році став тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Головним з опрацювання документа був парламентський Комітет з питань економічного розвитку.

