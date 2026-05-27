Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

У ВР склав повноваження представник "Голосу"

Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата від фракції "Голос" Володимира Цабаля. Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів.

Голосування набрало необхідну кількість голосів для ухвалення рішення. Після цього Цабаль офіційно втрачає статус народного депутата України.

Водночас політик не пояснив причини свого рішення в умовах війни України проти Росії.

До парламенту має зайти наступний кандидат зі списку партії "Голос". За попередніми даними Железняка, ним стане Микола Давидюк.

Станом на зараз партія "Голос" налічує 19 народних депутатів, однак її склад неодноразово зазнавав змін через внутрішні конфлікти та виключення окремих членів.

Нагадаємо, що політичний шлях Цабаля розпочався у 2019 році, коли він увійшов до партії "Голос". Обраний народним депутатом IX скликання за списком партії під №12. Працюючи секретарем комітету з питань бюджету, Цабаль долучався до формування державного кошторису.

Також зазначимо, що в кінці квітня Верховна Рада поповнилась однією народною депутаткою від "Слуги Народу" – Оленою Київець. Вона замінила Дар'ю Володіну, яка достроково склала повноваження.