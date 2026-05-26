За інформацією джерел "Української правди" у Верховній Раді, у зустрічах із президентом також брали участь спікер парламенту Руслан Стефанчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

З ким зустрічався Зеленський і про що говорили?

Один із керівників парламентських фракцій повідомив, що формат окремих зустрічей виявився ефективним.

За даними "РБК-Україна", розмови тривали приблизно з 12:00 до 18:00. На зустрічах підіймалися різні теми – не лише те, що стосується парламентської роботи. Втім, деталі залишаються невідомими.

Серед тих, з ким зустрівся Володимир Зеленський:

Олег Кулініч, група "Довіра";

Юрій Бойко, група "Платформа за життя та мир";

Антоніна Славицька, група "Відновлення України";

Ігор Палиця, група "За майбутнє";

Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина";

Олександра Устінова, фракція "Голос";

Петро Порошенко, фракція "Євросолідарність";

Дмитро Разумков, міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що такий формат зустрічей відбувається вперше за 7 років президентства Зеленського.

Пізніше Порошенко написав у Facebook, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським сторони домовилися проводити такі переговори регулярно.

Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули,

– написав лідер "Євросолідарності".

За його словами, діалог між владою та парламентом важливий в умовах війни, а багато викликів можна подолати лише спільно.

Нагадаємо, що 25 травня Володимир Зеленський зустрівся з нардепами з фракції "Слуга народу". За даними ЗМІ, під час зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" президент висловив сподівання, що гаряча фаза війни може завершитися до листопада 2026 року.

За словами політика, Україна має план, як досягти відповідних домовленостей із Росією.

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський справді говорив про таку можливість, але наголосили: усе залежить від певних умов, зокрема підтримки партнерів і гарантій безпеки.