Держборг України зріс на понад 20 мільярдів доларів за рік

Упродовж 2024 року державний та гарантований державою борг України зріс більш ніж на 20 мільярдів доларів. Станом на 31 грудня 2024 року він становив 6,980 трильйона гривень або 166,06 мільярда доларів.

Як виріс державний борг

Протягом року сума боргу в гривнях зросла на 26,5% (1,461 трильйона гривень), а в доларах – на 14,3% (20,74 мільярда доларів), передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Відмінність у зростанні пояснюється підвищенням курсу долара на 10,7%. Водночас борг України стає дешевшим і більш довгостроковим. З початку 2024 року його середньозважена вартість знизилася на 21,8% – з 6,24% до 4,88%.

Зауважте! Середня строковість боргу перевищує 11 років. Більша частина державного та гарантованого боргу складається з пільгових позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій.

Кредити України у 2024 році

Протягом 2024 року Україна залучила 57,5 мільярда доларів для фінансування державного бюджету. З цієї суми: