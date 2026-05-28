Десятки мільярдів на ЗСУ від громад: Зеленський підписав важливий закон

Президент підписав закон про додаткове фінансування оборони з ресурсів місцевого самоврядування. Так, фактично громади можуть законно донатити й допомагати армії.

Що відомо про новий законопроєкт

Про те, що змінить рішення, повідомив Роман Лозинський.

У своїх соцмережах нардеп розповів, що президент Зеленський підписав його законопроєкт 9559-д. Це рішення про виділення додаткових ресурсів з бюджетів місцевого самоврядування.

Йдеться про додаткові десятки мільйонів гривень, які місцева влада зможе виділяти на потреби армії чи оборони.

Нарешті громади можуть донатити легально. Нарешті все це в рамках закону,

– додав Лозинський.

Відомо, що на підписання чекали 702 дні. Законопроєкт був зареєстрований від 30 серпня 2023 року.

Гроші мають спрямовувати на Сили оборони й потреби ЗСУ. Зокрема Лозинський додав, що тепер громадам "не потрібно озиратися й чекати на кримінальні справи". Тобто виділення коштів на потреби армії з місцевих бюджетів тепер є законним.

Фактично, громади зможуть оперативніше закривати потреби бійців та й загалом рівень забезпечення підрозділів має зрости.

Нагадаємо, що з початком російсько-української війни матеріальна підтримка Сил оборони від місцевих бюджетів є одним із ключових факторів забезпечення армії. Водночас через юридичні складнощі органи місцевого самоврядування не завжди могли спрямувати кошти за необхідними цілями. Інколи військовослужбовці довше чекали на виділення фінансів лише через бюрократичні чи правові складнощі.

Підписаний законопроєкт фактично розширює повноваження місцевої влади та легалізує фінансування ЗСУ.