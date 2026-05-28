Що відомо про новий законопроєкт

Про те, що змінить рішення, повідомив Роман Лозинський.

У своїх соцмережах нардеп розповів, що президент Зеленський підписав його законопроєкт 9559-д. Це рішення про виділення додаткових ресурсів з бюджетів місцевого самоврядування.

Йдеться про додаткові десятки мільйонів гривень, які місцева влада зможе виділяти на потреби армії чи оборони.

Нарешті громади можуть донатити легально. Нарешті все це в рамках закону,

– додав Лозинський.

Відомо, що на підписання чекали 702 дні. Законопроєкт був зареєстрований від 30 серпня 2023 року.

Гроші мають спрямовувати на Сили оборони й потреби ЗСУ. Зокрема Лозинський додав, що тепер громадам "не потрібно озиратися й чекати на кримінальні справи". Тобто виділення коштів на потреби армії з місцевих бюджетів тепер є законним.