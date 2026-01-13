Україна віддає родовище літію наближеним до Трампа: що відомо про компанію-переможця

В Україні вперше обрали переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції. Ним стала компанія, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку Techmet та The Rock Holdings.

Кому віддадуть родовище літію?

Інформацію підтвердила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал. Однак раніше ЗМІ писали, що цей консоціум тісно пов'язаний із Дональдом Трампом.

Йдеться про пілотний проєкт з розробки корисних копалин – літієве родовище "ділянка Добра" в Кіровоградській області. Мінімальний обсяг залучення капітальних інвестицій – 179 мільйонів доларів:

12 мільйонів доларів – спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів;

167 мільйонів доларів – на організацію видобутку та збагачення в разі підтвердження промислових запасів родовища.

За словами Свириденко, до конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є Techmet та The Rock Holdings. Прем'єрка розповіла, що вони мають "значний досвід" у сфері видобутку критично важливих корисних копалин.

Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на 4 континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів,

– написала Свириденко.

Що відомо про зв'язки з Трампом?

Нагадаємо, напередодні у New York Times писали, що переможець конкурсу на розробку літієвого родовища, має тісні зв'язки з президентом США.

До складу консоціуму входить Рональд Лаудер – спадкоємець косметичної компанії Estée Lauder і друг Трампа, знайомий з ним іще з часів навчання. Окрім того, Лаудер був спонсором Республіканської партії.

– спадкоємець косметичної компанії Estée Lauder і друг Трампа, знайомий з ним іще з часів навчання. Окрім того, Лаудер був спонсором Республіканської партії. А найбільший акціонер TechMet – американське агентство DFC, яке Трамп заснував під час свого першого терміну у Білому Домі.

Зверніть увагу! Механізм угоди про розподіл продукції дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в межах партнерства з державою, але родовище залишається у власності народу України.

Ба більше, члени комісії запевнили видання, що жодного фаворитизму не було, а консорціум нібито переміг завдяки відповідності більшості критеріїв конкурсу.

Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами,

– наголосила Свириденко.

Що ще відомо про співпрацю?