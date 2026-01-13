Україна віддає родовище літію наближеним до Трампа: що відомо про компанію-переможця
- В Україні обрали переможця конкурсу на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області.
- Однак консорціум має зв'язки з Дональдом Трампом, зокрема через Рональда Лаудера та американське агентство DFC.
В Україні вперше обрали переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції. Ним стала компанія, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку Techmet та The Rock Holdings.
Кому віддадуть родовище літію?
Інформацію підтвердила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал. Однак раніше ЗМІ писали, що цей консоціум тісно пов'язаний із Дональдом Трампом.
Дивіться також Інвестиційний фонд відбудови відкриває прийом проєктів: у 2026 році планують підписати три угоди
Йдеться про пілотний проєкт з розробки корисних копалин – літієве родовище "ділянка Добра" в Кіровоградській області. Мінімальний обсяг залучення капітальних інвестицій – 179 мільйонів доларів:
- 12 мільйонів доларів – спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів;
- 167 мільйонів доларів – на організацію видобутку та збагачення в разі підтвердження промислових запасів родовища.
За словами Свириденко, до конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері.
Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є Techmet та The Rock Holdings. Прем'єрка розповіла, що вони мають "значний досвід" у сфері видобутку критично важливих корисних копалин.
Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на 4 континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів,
– написала Свириденко.
Що відомо про зв'язки з Трампом?
Нагадаємо, напередодні у New York Times писали, що переможець конкурсу на розробку літієвого родовища, має тісні зв'язки з президентом США.
- До складу консоціуму входить Рональд Лаудер – спадкоємець косметичної компанії Estée Lauder і друг Трампа, знайомий з ним іще з часів навчання. Окрім того, Лаудер був спонсором Республіканської партії.
- А найбільший акціонер TechMet – американське агентство DFC, яке Трамп заснував під час свого першого терміну у Білому Домі.
Зверніть увагу! Механізм угоди про розподіл продукції дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в межах партнерства з державою, але родовище залишається у власності народу України.
Ба більше, члени комісії запевнили видання, що жодного фаворитизму не було, а консорціум нібито переміг завдяки відповідності більшості критеріїв конкурсу.
Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами,
– наголосила Свириденко.
Що ще відомо про співпрацю?
Ділянка "Добра" є лише першою з амбітного плану інтеграції України в ланцюги постачання її стратегічних партнерів.
За словами Свириденко, робота в цьому напрямку триває, а проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів зі США та ЄС. Це нібито посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку й переробки, та створює додаткові безпекові гарантії.
Нагадаємо, 30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про корисні копалини, яка передбачала створення спільного інвестиційного фонду.