Кому отдадут месторождение лития?

Информацию подтвердила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал. Однако ранее СМИ писали, что этот консоциум тесно связан с Дональдом Трампом.

Смотрите также Инвестиционный фонд восстановления открывает прием проектов: в 2026 году планируют подписать три соглашения

Речь идет о пилотном проекте по разработке полезных ископаемых – литиевом месторождении "участок Добра" в Кировоградской области. Минимальный объем привлечения капитальных инвестиций – 179 миллионов долларов:

12 миллионов долларов – направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов;

167 миллионов долларов – на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения.

По словам Свириденко, к конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были приглашены украинские и иностранные компании и консорциумы с имеющимися финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются Techmet и The Rock Holdings. Премьер рассказала, что они имеют "значительный опыт" в сфере добычи критически важных полезных ископаемых.

Компания Techmet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в 10 активах на 4 континентах и имеет опыт реализации сложных проектов по разведке, добычи и переработки критических минералов,

– написала Свириденко.

Что известно о связях с Трампом?

Напомним, накануне в New York Times писали, что победитель конкурса на разработку литиевого месторождения, имеет тесные связи с президентом США.

В состав консоциума входит Рональд Лаудер – наследник косметической компании Estée Lauder и друг Трампа, знаком с ним еще со времен учебы. Кроме того, Лаудер был спонсором Республиканской партии.

– наследник косметической компании Estée Lauder и друг Трампа, знаком с ним еще со времен учебы. Кроме того, Лаудер был спонсором Республиканской партии. А крупнейший акционер TechMet – американское агентство DFC, которое Трамп основал во время своего первого срока в Белом Доме.

Обратите внимание! Механизм соглашения о разделе продукции позволяет инвесторам добывать полезные ископаемые в рамках партнерства с государством, но месторождение остается в собственности народа Украины.

Более того, члены комиссии заверили издание, что никакого фаворитизма не было, а консорциум якобы победил благодаря соответствию большинству критериев конкурса.

Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами,

– отметила Свириденко.

Что еще известно о сотрудничестве?