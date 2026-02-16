Укр Рус
Проблеми в Пенсійному фонді: чому українці залишилися без "дитячих" виплат у лютому
16 лютого, 10:17
Проблеми в Пенсійному фонді: чому українці залишилися без "дитячих" виплат у лютому

Анастасія Безейко
Основні тези
  • З початку року кількість заяв до Пенсійного фонду різко зросла через зміни в законодавстві про підтримку сімей із дітьми.
  • Оприлюднення урядової постанови відбулося із затримкою, що призвело до проблем в обробці заяв.

Соцмережі заповнили скарги на Пенсійний фонд – українці кажуть, що "дитячі" виплати оформити дедалі складніше. Причина нібито в перевантажених відділеннях і заявах, які "висять" без рішення.

Які проблеми з виплатами на дітей?

"Телеграф" отримав офіційне пояснення щодо ситуації. Працівники установи не мали чітких інструкцій, бо урядову постанову опублікували із затримкою.

З початку року кількість звернень до Пенсійного фонду різко зросла. До установи надійшло 96 тисяч заяв, понад 64 тисячі з яких стосуються нової допомоги по догляду за немовлям.

Для порівняння – за попередні пів року там отримали 107 тисяч заяв. Тобто з січня 2026 року кількість звернень була майже такою ж, як від липня до грудня 2025 року.

Ажіотаж пояснюють змінами в законодавстві про підтримку сімей із дітьми. Держава запровадила допомогу з догляду за дитиною до року та програму "єЯсла", а батьки кинулися подавати документи.

Урядову постанову, що регламентує порядок призначення виплат, ухвалили ще 31 грудня, але офіційно оприлюднили її лише 8 січня.

Тож Пенсійний фонд приймав заяви в режимі "імпровізації", доки чітких інструкцій для працівників ще не було, а черги зростали.

До слова, раніше проблему прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, батьки не отримали чітких відповідей на базові запитання, а формальні роз'яснення на сайті установи не покривали більшості практичних ситуацій.

Добра ідея розбилася об бюрократію, неготовність інституцій і відсутність чітких роз'яснень,
– написав нардеп.

Що робити тим, хто не встиг оформити "дитячі" виплати?

  • Нагадаємо, уряд дозволив батькам, які не встигли оформити допомогу на дітей у січні, подати заяву до Пенсійного фонду протягом трьох місяців після досягнення дитиною одного року.

  • Розширено перелік напрямів використання дитячих виплат – супермаркети, дитячий одяг і взуття, аптеки, медичні послуги, магазини іграшок і розважальні центри тощо.