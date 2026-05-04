Не лише 50 тисяч при народженні: скільки родин вже отримали нові "дитячі" виплати

З початку 2026 року в Україні запрацювала оновлена система підтримки для родин з дітьми. До сьогодні таку "дитячу допомогу" вже встигли отримати майже 170 тисяч сімей.

Які виплати отримують українці?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

Очільниця уряду наголосила, що українські сім'ї отримують оновлені виплати не лише при народженні, а й під час догляду за дитиною.

Держава підтримує родини на кожному етапі,

– підкреслила Свириденко.

При народженні малюка держава виплачує одноразово 50 тисяч гривень. З 1 січня таку допомогу нарахували вже майже 28 тисячам жінок.

Підтримка у період до та після пологів наразі складає 7 тисяч гривень щомісяця. За словами прем'єрки, такі виплати вже отримали майже 20 тисяч жінок.

Так само щомісяця виплачують кошти родинам по догляду за дитиною до 1 року. Від початку 2026 року сума теж становить 7 тисяч гривень. виплати надійшли понад 114 тисячам батьків.

На додачу нові "дитячі" включають підтримку за програмою "єЯсла". Кожного місяця мати, батько чи опікун, який повертається до роботи після досягнення дитиною 1 року, одержує 8 тисяч гривень підтримки. Наразі кошти нарахували понад 5 280 родинам.

Кошти за програмою "єЯсла" можна витратити лише на певні цілі – для оплати догляду за дитиною, освітні послуги, засоби персонального обслуговування.

Водночас уряд продовжує працювати над покращенням надання "дитячих" виплат.

Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів,

– розповіла прем'єрка.

Уже з березня родини, які мають право на отримання "дитячої допомоги", можуть відкрити спеціальний рахунок для цих коштів в "Ощадбанку".

Важливо! Раніше допомога при народженні дитини становила 40 тисяч гривень – 30 тисяч одразу, а решта – щомісяця. Тоді як допомога по догляду за дитиною до 1 року була усього 860 гривень на місяць до 3 років.

Чому дехто не отримав "дитячі" виплати?

Водночас не всі українці, які подавали заявку на "дитячі" виплати, змогли їх отримати. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку при народженні дитини, яку родини оформили ще у січні та лютому 2026 року.

Та міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду 1 травня пояснив цю прикру ситуацію. Він розповів, що кошти затрималися через технічний збій, але його оперативно виправляють.

Там була технічна помилка, і в принципі при відкритті рахунків була помилка саме в цій частині. Вчора це "полікували" і передали ці виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкинуті по рахункам,

– зазначив Улютін.

В цілому ж, за його словами, оновлена програма "дитячої" допомоги для українців доволі ефективна. Наприклад, лише у квітні уряд спрямував на виплати по догляду за дитиною до одного року 1,3 мільярда гривень, а на "єЯсла" – ще 78 мільйонів гривень.

Тому наразі уряд працює над удосконаленням цієї підтримки для родин, зокрема, над універсальністю картки для виплат, про яку мовила Свириденко.

Найближчим часом ми зможемо універсалізувати картку під всі виплати, які стосуються саме дитячих виплат, починаючи з виплат до одного року, "єЯсла", "Пакунок малюка", "Пакунок школяра" – вони будуть діяти в межах однієї картки,

– додав міністр.

Важливо! Водночас економісти застерігають, що виплати великих сум для родин, зокрема, 50 тисяч гривень, можливе лише за допомоги міжнародних партнерів. До того ж економічний експерт Олег Пендзин говорить, що необхідний суворіший контроль за використанням цих коштів. Зокрема, має бути технічна можливість блокування підозрілих проплат, наприклад, перерахування цих коштів іншим особам, щоб вони використовувалися саме на потреби дитини,

Як оформити 50 тисяч гривень при народженні дитини?

Після народження дитини українські родини оформити одноразову державну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень мають право батьки або законні представники новонародженого.

Допомога призначається за кількох умов: дитина має народитися після 1 січня 2026 року, пологи повинні відбутися на території України, а обоє батьків – мати українське громадянство. Також на момент подання онлайн-заяви свідоцтво про народження дитини ще не повинно бути оформлене.

Подати заявку найзручніше через Дія. Разом із оформленням виплати доступна й послуга "єМалятко", яка дозволяє отримати одразу кілька державних сервісів за однією заявою. Для зарахування коштів потрібно відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанк.