Понад 20 банків підтримали обмеження карткових переказів: як це може вплинути на українців

10 грудня декілька великих українських банків підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Ініціативу впроваджували Приватбанк, Ощадбанк, Універсал Банк та Райффайзен Банк.

Для чого потрібен цей меморандум

Цей меморандум має зробити ринок платіжних послуг прозорішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію українських банків (АУБ).

Читайте також Російські бізнесмени критикують очільницю російського Центробанку

Зверніть увагу! 17 грудня цей меморандум підтримали ще 23 банки та 2 фінансові компанії.

Андрій Дубас Президент Асоціації українських банків Підписаний Меморандум є реакцією ринку на виклики, які постають перед банківською системою, та спрямований на мінімізацію зловживань через "дроп-схеми". Ми переконані, що впровадження цих заходів дозволить суттєво знизити ризики, забезпечити прозорість та підвищити довіру до фінансового сектору України.

Фактично, суттю цього меморандуму є бажання банків змусити споживачів підтверджувати джерела доходів. Таким чином планують зменшити кількість тіньових схем.