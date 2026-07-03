Для уникнення аварій: в одному з регіонів запровадили екстрені відключення світла

Наразі через надмірну спеку зростає споживання електричної енергії. Водночас пошкоджене побладнання не може передати достатню кількість електрики.

Де наразі запроваджені екстрені відключення

Для уникнення аварій, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення, про що повідомили в ДТЕК.

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Наголошується, що фахівці компанії продовжують працювати – вони проводять планові та аварійні ремонти.

Для того, аби дізнатися інформацію за своєю адресою, містянам радять скористатися чат-ботом у Viber та Telegram. Також перевірити інформацію можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі "Відсутня електроенергія".

Слід додати, що станом на 3 липня графіки відключень світла в Україні не були запроваджені. Про це писали в Міністерстві енергетики.

Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу,

– зазначили у повідомленні.

Отже, відключень електроенергії в усіх регіонах України не очікується. Але ДТЕК може застосовувати екстрені заходи у зв'язку з російською агресією та погодними умовами.

Що ще слід знати про ситуацію в енергетиці

Увечері 30 червня також почалися екстрені відключення. Їх запровадили у столиці.

Наразі ж українців просять користуватися потужними електроприладами з 10 ранку до 16 вечора. А от вже до 23:00 – обмежити використання такими приладами.