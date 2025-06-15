15 червня, 18:20
Додаткові 30 тисяч гривень у липні: хто з військових отримає виплати
Основні тези
- У липні українські військові, які виконують бойові або спеціальні завдання, можуть отримати додаткові виплати по 30 тисяч гривень.
- Виплата призначається за участь в інтенсивній підготовці, управління угрупованнями, розмінування, та захист критичної інфраструктури, за умови підтвердження участі у спеціальних завданнях.
У липні українські військові можуть отримати додаткові виплати по 30 тисяч гривень. Право на ці кошти мають конкретні категорії бійців ЗСУ.
За що військовослужбовці можуть отримати надбавку у липні
Йдеться про надбавку до основного грошового забезпечення, яку передбачено наказом Міністерства оборони, передає 24 Канал.
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За оновленими нормами, додаткову виплату можуть призначити тим бійцям, які виконують бойові або спеціальні завдання. Зокрема:
- беруть участь в інтенсивній підготовці до боїв у підрозділах резерву Головнокомандувача ЗСУ;
- здійснюють управління угрупованнями військ з пунктів управління Генштабу;
- працюють над виконанням завдань у межах Держспецслужби транспорту;
- виконують завдання, визначені Головнокомандувачем чи начальником Генштабу у регіонах бойових дій;
- проводять розмінування, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- забезпечують діяльність угруповань військ у районах бойових дій;
- охороняють критичну інфраструктуру від повітряних чи наземних атак.
Рішення про виплату ухвалює командир. У разі його затвердження додаткова виплата зараховуються військовим на картку протягом наступного місяця.
Важливо! Надбавка у 30 тисяч гривень нараховується лише після підтвердження участі військовослужбовця у спеціальних завданнях.