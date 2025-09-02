Єврокомісія хоче виділити додаткові кошти деяким країнам. Йдеться про держави, які мають прямий кордон з Білоруссю та Росією.

Хто зможе отримати додаткові кошти від Єврокомісії?

Йдеться зокрема про Литву, пише 24 Канал з посиланням на заяву Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Ляєн, виступила на пресконференції разом з президентом Литви Гітанасом Науседою. Там вона підтвердила підтримку Євросоюзом Литви як держави ЄС, що межує з Росією та Білоруссю, ті зіштовхується з низкою постійних загроз.

Ви стикаєтеся з Росією в Калінінграді, ви стикаєтеся з Білоруссю на своєму кордоні. Ви живете під геополітичним та економічним тиском, а також під постійними військовими та гібридними загрозами,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що минулого місяця два безпілотники залетіли до Литви з Білорусі. Згідно зі слів президентки Єврокомісії, коли випробовують Литву, випробовують всю Європу.

Нам потрібно покращити нашу оборонну поставу швидко та масштабно. На неформальній зустрічі Європейської Ради у жовтні ми представимо нашу Дорожню карту на наступні 5 років,

– повідомила Ляєн у соцмережі X.

Ба більше, вже у наступному довгостроковому європейському бюджеті Єврокомісія запропонувала потроїти інвестиції в управління міграцією та захист кордонів. Зокрема Європейська комісія хоче, щоб держави-члени, які мають прямий кордон з Білоруссю та Росією, отримували додаткове європейське фінансування.

Зверніть увагу! Литва є однією серед 16 держав-членів, які подали заявку, аби мати змогу більше коштів витрачати на оборону.

Що відомо про ситуацію з білоруськими дронами?