Кто сможет получить дополнительные средства от Еврокомиссии?

Речь идет в частности о Литве, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ляйен, выступила на пресс-конференции вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Там она подтвердила поддержку Евросоюзом Литвы как государства ЕС, граничащего с Россией и Беларусью, те сталкивается с рядом постоянных угроз.

Вы сталкиваетесь с Россией в Калининграде, вы сталкиваетесь с Беларусью на своей границе. Вы живете под геополитическим и экономическим давлением, а также под постоянными военными и гибридными угрозами,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что в прошлом месяце два беспилотника залетели в Литву из Беларуси. Согласно словам президента Еврокомиссии, когда испытывают Литву, испытывают всю Европу.

Нам нужно улучшить нашу оборонительную позу быстро и масштабно. На неформальной встрече Европейского Совета в октябре мы представим нашу Дорожную карту на следующие 5 лет,

– сообщила Ляйен в соцсети X.

Более того, уже в следующем долгосрочном европейском бюджете Еврокомиссия предложила утроить инвестиции в управление миграцией и защиту границ. В частности Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены, которые имеют прямую границу с Беларусью и Россией, получали дополнительное европейское финансирование.

Обратите внимание! Литва является одной среди 16 государств-членов, которые подали заявку, чтобы иметь возможность больше средств тратить на оборону.

Что известно о ситуации с белорусскими дронами?