Виплати військовим у листопаді: чи зросте розмір додаткових винагород

Держава продовжує підтримувати військових, які захищають Україну, забезпечуючи стабільні виплати та винагороди. Які додаткові надбавки можуть розраховувати бійці та чи очікуються зміни у нарахуваннях у листопаді 2025 року, читайте далі.

У листопаді 2025 року система грошового забезпечення у Збройних силах України залишиться без змін. Як повідомляє Міністерство оборони , підхід до нарахування виплат залишається диференційованим. Базові оклади та стабільні доплати залишаються незмінними, а додаткові виплати продовжують діяти відповідно до чинного порядку. Важливо! Розмір винагород залежить від характеру служби, складності завдань та умов, у яких вони виконуються. Який буде розмір доплат у листопаді? Базові оклади залишаються стабільними. Водночас постанова Кабміну №168 передбачає, що додаткові виплати нараховуються у таких розмірах: 100 тисяч гривень : військовим, які безпосередньо виконують бойові завдання на передовій, а також пораненим, полоненим чи родинам загиблих;

: військовим, які безпосередньо виконують бойові завдання на передовій, а також пораненим, полоненим чи родинам загиблих; 70 тисяч гривень : за участь у бойових діях на передових позиціях або тимчасово окупованих територіях;

: за участь у бойових діях на передових позиціях або тимчасово окупованих територіях; 50 тисяч гривень : для військових зі складу органів управління бойовими частинами;

: для військових зі складу органів управління бойовими частинами; 30 тисяч гривень : для підрозділів, що забезпечують тилову роботу, логістику, зв’язок і ППО;

: для підрозділів, що забезпечують тилову роботу, логістику, зв’язок і ППО; 20,1 тисячі гривень: для поранених, тимчасово відсторонених від служби до завершення лікування. Зверніть увагу! Нарахування здійснюється на підставі рапорту командира, який підтверджує участь військовослужбовця у виконанні завдань. Які ще виплати є для військових? Військовослужбовці та члени їхніх родин можуть розраховувати на різні види грошового забезпечення. Йдеться про щомісячні оклади, доплати та одноразові винагороди.

Останні законодавчі зміни також дозволяють військовим заздалегідь визначати порядок отримання виплат у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти.