Выплаты военным в ноябре: вырастет ли размер дополнительных вознаграждений
- Базовые оклады и стабильные доплаты для военных остаются неизменными, а дополнительные выплаты продолжают действовать по действующему порядку.
- Постановление Кабмина №168 предусматривает дополнительные выплаты: 100 тысяч гривен для военных на передовой, 70 тысяч для участников боевых действий на передовых позициях, 50 тысяч для органов управления, 30 тысяч для подразделений тыла, и 20,1 тысячи для раненых.
Государство продолжает поддерживать военных, которые защищают Украину, обеспечивая стабильные выплаты и вознаграждения. Какие дополнительные надбавки могут рассчитывать бойцы и ожидаются ли изменения в начислениях в ноябре 2025 года, читайте дальше.
Возрастет ли размер дополнительных вознаграждений военным в ноябре?
Важно! Размер вознаграждений зависит от характера службы, сложности задач и условий, в которых они выполняются.
Какой будет размер доплат в ноябре?
Базовые оклады остаются стабильными. В то же время постановление Кабмина №168 предусматривает, что дополнительные выплаты начисляются в следующих размерах:
- 100 тысяч гривен: военным, которые непосредственно выполняют боевые задачи на передовой, а также раненым, пленным или семьям погибших;
- 70 тысяч гривен: за участие в боевых действиях на передовых позициях или временно оккупированных территориях;
- 50 тысяч гривен: для военных из состава органов управления боевыми частями;
- 30 тысяч гривендля подразделений, обеспечивающих тыловую работу, логистику, связь и ПВО;
- 20,1 тысячи гривен: для раненых, временно отстраненных от службы до завершения лечения.
Обратите внимание! Начисление осуществляется на основании рапорта командира, который подтверждает участие военнослужащего в выполнении задач.
Какие еще выплаты есть для военных?
Военнослужащие и члены их семей могут рассчитывать на различные виды денежного обеспечения. Речь идет о ежемесячных окладах, доплаты и единовременные вознаграждения.
Последние законодательные изменения также позволяют военным заранее определять порядок получения выплат в случае попадания в плен или пропажи без вести.