Більше, ніж фінансова допомога Україні: скільки вже ЄС витратив на російську нафту на газ

За 2024 рік Євросоюз витратив на купівлю російських енергоресурсів на більше, ніж склав обсяг фінансової підтримки України, без урахування військової та гуманітарної допомоги. Найбільше грошей було витрачено на імпорт російського викопного палива.

Прибутки Росії більше за допомогу ЄС

ЄС заплатив за російське викопне паливо 21,9 мільярда євро. Це перевищує 18,7 мільярда євро фінансової допомоги, яку блок направив Україні у 2024 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

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З початку повномасштабної війни в Україні Європа досягла значного прогресу з погляду енергетичної незалежності. Імпорт російської нафти і газу значно скоротився, а імпорт газу впав з 45% у 2021 році до 18% у 2024 році. Однак чверть доходів Росії від експорту викопного палива все ще надходить з Європи,

– зазначають у CREA.

Доходи Росії від експорту викопного палива з лютого 2021 року по лютий 2025 року / Інфографіка CREA

Зауважте! За умови посилення санкційних обмежень, які б перекривали обхідні шляхи для Росії, доходи Кремля від викопного палива могли б знизитись на 51 мільярд євро, або на 20% щороку.

Хто купує найбільше російського викопного палива

Також попри санкційні обмеження, російські доходи на третій рік впали лише на 8% порівняно з роком до повномасштабного вторгнення в Україну. Від 24 лютого 2022 року Росія заробила приблизно 847 мільярдів євро на експорті викопного палива по всьому світу.

Найбільшими покупцями російського викопного палива стали:

Китай – 78 мільярда євро,

Індія – 49 мільярда євро,

Туреччина – 34 мільярди євро.

Ці країни відповідали за 74% загальних доходів Росії від викопного палива на третій рік повномасштабного вторгнення. Вартість імпорту Індії та Туреччини зросла в річному обчисленні на 8% та 6% відповідно.

Важливо! Також попри низку санкцій, держави-члени ЄС витратили 7 мільярдів євро на російський СПГ від 24 лютого 2022 року, при цьому обсяги зросли на 9% у річному вимірі.

Імпорт нафтопродуктів країнами G7+

Країни G7+ імпортували нафтопродукти на суму 18 мільярдів євро з шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині. З них 9 мільярдів євро було перероблено саме з російської з російської нафти.

Такий імпорт приніс Росії близько 4 мільярди євро податкових надходжень.

Вплив санкційних обмежень та тіньовий флот

Вплив санкцій на російську нафту марки Urals був на 70% нижчим у третій рік повномасштабного вторгнення, ніж роком раніше. Однак санкції скоротили доходи на 6%, що еквівалентне 2,6 мільярда євро.

Це пов'язано з більшим використанням Росією "тіньових" танкерів для транспортування нафти на нові ринки, що дозволяє їй обійти обмеження цін на нафту,

– зазначають у CREA.

Динаміка вантажних перевезень російської нафти Urals судами / Інфографіка CREA