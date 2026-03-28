США прорахувалися: Зеленський назвав, скільки Росія вже заробила на нафті

Після послаблення санкцій США на продаж нафти та нафтопродуктів Росія вже заробила мільярди доларів, торгуючи своєю сировиною по світу. Чи допоможе це Москві, залежить від тривалості війни на Близькому Сході.

Скільки Росія заробила після послаблення санкцій?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час Zoom-конференції з журналістами у суботу, 28 березня, передає 24 Канал.

Дивіться також Ціна нафти стрімко зростає: нові наслідки рішення Трампа

Володимир Зеленський Президент України Щодо заробітку на нафті, то за два тижні рускіє заробили десь 2 мільярди доларів. Такі дані надали наші хлопці, які займаються санкціями. Це схоже на правду.

За словами Зеленського, зараз це навряд чи дуже допоможе Кремлю закрити "дірки" в державному бюджеті, адже його дефіцит сягає 100 мільярдів. Втім, прибутки можуть значно зрости залежно від того, скільки продовжуватиметься війна в Ірані.

Президент вкотре розкритикував послаблення нафтових санкцій. Адже, на його думку, це не допомагає стримати агресію Росії.

Знімаючи санкції з агресора, який щодня заробляє гроші, передає інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, англійські бази тощо. То хто кому допомагає? На агресора треба тиснути. А тут зняти санкції – це точно не тиск,

– наголосив український лідер.

Зауважте! За підрахунками Київської школи економіки, у березні надходження Росії від продажу нафти та газу зросли майже до 24 мільярдів доларів через зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, пише The Telegraph.

Які прибутки Росії нарахували у США?

Нагадаємо, що раніше США призупинили санкції на російську нафту, що вже знаходиться у морі, аби спинити зростання цін у світі. Міністерство фінансів видало спеціальну ліцензію, дозволивши торгувати сировиною, завантаженою на танкери до 12 березня.

Ліцензія має короткострокову дію, тобто торгувати цією нафтою Росія може вільно лише місяць – до 11 квітня.

У Мінфіні США вже заявили, що це 30-денне послаблення санкцій на російські нафтопродукти буцімто особливо не збільшить прибутки Москви, і та заробить не більше 2 мільярдів доларів за місяць.

Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, склала б 2 мільярди доларів, що становить один день бюджету країни,

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у інтерв'ю NBC News.

Та, як бачимо з підрахунків Києва, у США, ймовірно, дуже прорахувалися із нафтовими заробтіками Кремля.

Як у Росії оцінюють можливі прибутки?