У які дні тижня не варто купувати долар через невигідний курс

У суботу та неділю не ведеться торгівля на валютній біржі. А тому через непередбачувані події, які можуть негативно вплинути на курс валют у ці дні, краще утриматися від покупки долара, розповідає 24 Канал.

Краще міняти валюту у будні дні

На вихідні, а це субота та неділя, долар та євро можуть бути вищі, ніж зазвичай. Тому чимало радять міняти гривні саме в будні.

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Все через те, щоВідповідно, через непрогнозованість подій, які можуть трапитися в суботу або в неділю, курс нацвалюти може погіршитися.

До слова, фінансові організації цей ризик закладають в курси іноземних валют на вихідні.

Де найвигідніше купити та здати валюту 19 січня

Готівковий долар в банках можна купити в середньому за 40 гривні, а купити за 40,65 гривні.

В обмінниках купівля в середньому відбувається за 40,12 гривні, а продаж – за 40,44 гривні, за даними finance.ua.

Курс на чорному ринку: купити долар можна на рівні 40,33 гривні, а продати – 40,45 гривні.

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Значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, не очікується. На мою думку, найближчі 7 днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар,

– розповідає у коментарі банкірка Анна Золотько.

Проте після тривалого "застою" все ж цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати.