Від спаду до здорожчання: як змінилися курси валют

Долар в банках та на чорному ринку вже декілька днів поспіль майже не змінюється в ціні. За останню добу було помітне лише несуттєве здорожчання. Водночас євро як подорожчало, так і подешевшало.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 23 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 22 липня) та продаж по 42 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,50 гривні (+8 копійок), продаж – по 49,22 гривні (+16 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+2 копійки), а продати по 41,78 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продати (+2 копійки). Купівля євро по 48,90 гривні (+9 копійок), а продаж по 49,15 гривні (+13 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 22 липня, долари купують у середньому по: 41,03 гривні (-28 копійок), а продають по 41,86 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Станом на 23 липня, Євро купують по 48,45 гривні (-17 копійок), а продають по 49,40 гривні (+6 копійок).

Який курс прогнозують цього тижня?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, розповів, що курс перебуватиме в районі 41,60 – 42,20 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З доларом ситуація буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим керованої гнучкості, що тривалий час забезпечує певну курсову стабільність та незначну динаміку різноспрямованих змін.

Лєсовий додає, що за його спостереженнями, понад 50% громадян досі тримають доларову валюту як спосіб заощадити. Крім того, він наголошує, що панічне скуповування європейської валюти на фоні її зростання, не допоможе зберегти статки чи заробити.