В банках затишшя, а на чорному ринку пожвавлення: яка ситуація на готівковому ринку

На сьогодні долар в банках залишився без змін, втім цього не скажеш про вартість євро. В обмінниках європейська валюта взагалі опустилася при купівлі нижче 40 гривень. На чорному ринку спостерігається ріст вартості обох валют.

Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 3 жовтня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 2 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 40,8 гривні (-8 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,32 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(+8 копійок), а продаж – (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,86 гривні (-49 копійок), а продаж – 41,06 гривні (+22 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,07 гривень (+7 копійок), а продаж – 38,3 гривні (+20 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+20 копійок). Євро купують за 40,4 гривні (-1 копійка), а продають за 40,78 гривні (+8 копійок).

НБУ переходить до керованої гнучкості курсу

Керована гнучкість, до якої перейшов Нацбанк, дозволить курсу коливатися у два боки, але без кардинальних змін. Відтак метою регулятора є мінімізувати різницю між готівковим та офіційним курсами.

Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку,

Сприятиме кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків,

Зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів,

Також українці зможуть продавати та купувати готівку за старими правилами.

Монетарна політика НБУ, як і раніше, концентруватиметься на забезпеченні достатньої привабливості гривневих інструментів. Такий підхід дасть змогу громадянам захищати свої кошти від знецінення завдяки гривневим депозитам та ОВДП, сприятиме обмеженню попиту на валюту, збереженню курсової стійкості й подальшому зниженню інфляції,

– додали у НБУ.