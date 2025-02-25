Які нові позначки перетнули долар та євро в обмінниках

На ринку валют за останню добу суттєвих змін не відбулося, однак вже традиційно в обмінниках курс обміну долара та євро подорожчав. Таким чином, долар перетнув 42 гривні, а євро – 44 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 25 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (+5 копійок проти 24 лютого) та продаж по 42 гривні (+1 копійка).

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Купівля євро відбувається по 43,45 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,07 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (-2 копійки), а продати по 41,83 гривні (+3 копійки).

(-2 копійки), а продати по (+3 копійки). Купівля євро по 43,80 гривні (+3 копійки), а продаж по 44 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,60 гривні (+6 копійок), а продають по 42,10 гривні (+31 копійка), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають по (+31 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 43,70 гривні (+4 копійки), а продають по 44,20 гривні (+20 копійок).

Яким буде долар у березні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував для 24 Каналу, що у березні ситуація на валютному ринку буде залежати від багатьох факторів. Очікується, що курс може повернутися у цей період до діапазону 42 – 43 гривні за валюту.

Тиснутиме на курс у найближчі місяці, зокрема у березень, те, що є потреба у закупівлі газу до сховищ та імпорту електроенергії. Також, серед факторів є посівна кампанія, невизначеність з політичним переговорним процесом, інфляція тощо.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Не дивлячись на достатність зовнішньої допомоги, у бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається, бо все ж таки це впливає на бюджетні витрати, через які фінансується армія.

Зауважте! Якщо курс буде нижче показника 45 гривень, то Україна недоотримуватиме кошти від зовнішніх економічних операцій, від мит та акцизів, які прив'язані до курсу.