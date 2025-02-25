Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (+5 копеек против 24 февраля) и продажа по 42 гривны (+1 копейка).

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Покупка евро происходит по 43,45 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,07 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (-2 копейки), а продать по 41,83 гривны (+3 копейки).

(-2 копейки), а продать по (+3 копейки). Покупка евро по 43,80 гривны (+3 копейки), а продажа по 44 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,60 гривны (+6 копеек), а продают по 42,10 гривны (+31 копейка), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают по (+31 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,70 гривны (+4 копейки), а продают по 44,20 гривны (+20 копеек).

Каким будет доллар в марте

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал для 24 Канала, что в марте ситуация на валютном рынке будет зависеть от многих факторов. Ожидается, что курс может вернуться в этот период к диапазону 42 – 43 гривны за валюту.

Давить на курс в ближайшие месяцы, в частности в марте, то, что есть потребность в закупке газа в хранилища и импорта электроэнергии. Также, среди факторов является посевная кампания, неопределенность с политическим переговорным процессом, инфляция и тому подобное.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Несмотря на достаточность внешней помощи, в бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается, потому что все же это влияет на бюджетные расходы, через которые финансируется армия.

Заметьте! Если курс будет ниже показателя 45 гривен, то Украина будет недополучать средства от внешних экономических операций, от пошлин и акцизов, которые привязаны к курсу.