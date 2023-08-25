Долар росте як на дріжджах: чи буде курс понад 40 гривень

На початку серпня долар почав рости у ціні, й на сьогодні вартість валюти збільшилася в середньому від 70 копійок до 1 гривні. Експерти кажуть, що на це впливає чимало факторів: як припинення зернової угоди, так і кількість біженців. Однак існує думка, що долар вже не повернеться до позначки у 37 гривень.

Чому долар минулого тижня зріс

Нагадуємо, що від початку серпня купівля долара в обмінниках в середньому зросла майже 70 копійок, а продаж – на гривню. Як розповіла банкірка Анна Золотько показники долара на рівні 37,8 – 38,2 гривні – це ознака того, що на ринку підвищена знервованість.

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Крім цього, спостерігається значна волатильність, а спред між курсами купівлі та продажу збільшився – в межах одного дня коливання курсу іноді складали понад 20 копійок.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, під час розмови з 24 Каналом розповів, що ринок очікував таких змін, бо девальваційні очікування були підвищені.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Крім того, якщо порівнювати з попереднім періодом, а саме весною, у нас зараз значно скоротився експорт, при цьому імпорт зростає.

Збільшення дефіциту торгового балансу: якщо коротко, то НБУ компенсує дефіцит торгового балансу на міжбанку інтервенціями. Наприклад весною інтервенції НБУ були десь 260 мільйонів доларів щотижня. Зараз інтервенції зросли до 468 мільйонів щотижня.

Інтервенції Це цілеспрямований вплив центрального банку країни на валютний ринок і валютний курс. Це здійснюється через продаж або закупівлю банком великих партій іноземної валюти.

Аграрний сектор: зараз експорт у цій галузі обвалився на 30% після припинення зернової угоди з боку Росії. Чимало агрохолдингів заявляють, що вони знизили суттєво експорт, а деякі – взагалі до 0. А от інші компанії, наприклад Метінвест, заявила, що має проблеми з логістикою через Польщу, бо порти завантажені й відсутні вантажні потужності.

зараз експорт у цій галузі обвалився на 30% після припинення зернової угоди з боку Росії. Чимало агрохолдингів заявляють, що вони знизили суттєво експорт, а деякі – взагалі до 0. А от інші компанії, наприклад Метінвест, заявила, що має проблеми з логістикою через Польщу, бо порти завантажені й відсутні вантажні потужності. Ймовірність ще однієї енергокризи: є очікування, що проблеми, які можуть виникнути в осінньо-зимовий період через обстріли енергетичної інфраструктури, призведуть до ще більшого "перекосу" балансу. Все через те, що деякі підприємства будуть призупинені, а відповідно товари потрібно буде додатково імпортувати.

є очікування, що проблеми, які можуть виникнути в осінньо-зимовий період через обстріли енергетичної інфраструктури, призведуть до ще більшого "перекосу" балансу. Все через те, що деякі підприємства будуть призупинені, а відповідно товари потрібно буде додатково імпортувати. Імпортери: осінь – це активний діловий сезон, тому напередодні імпортери завжди закуповуються та формують свої заявки на цей період, щоб все доїхало та було в достатньому обсязі. Таким чином формується додатковий попит на долар.

осінь – це активний діловий сезон, тому напередодні імпортери завжди закуповуються та формують свої заявки на цей період, щоб все доїхало та було в достатньому обсязі. Таким чином формується додатковий попит на долар. Перевірки в обмінниках: відомо, що через це на ринку формуються додаткові "перекоси" саме на готівку.

відомо, що через це на ринку формуються додаткові "перекоси" саме на готівку. Рішення про гнучкий курс: зараз банки аналізують ситуацію з курсом і очікують рішення Нацбанку щодо переходу до гнучкого курсу. Регулятор може ухвалити рішення як у вересні, так і у жовтні. Відповідно є ринкові очікування: або фіксований курс підвищать, або перейдуть до гнучкого курсоутворення, але у фіксованих рамках.

Готівковий ринок не такий важливий, як ми думаємо

що на курс впливає й те, що зростаєЕксперт каже, що вони теж формують додатковий попит на валюту.

Втім Олег Гетман, економічний експерт, додає 24 Каналу – те, що ми бачимо в обмінниках, на готівковому ринку, це дрібні ситуації, якщо порівнювати з безготівковим ринком, міжбанком.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи На безготівці відбуваються усі ключові операції: експортно-імпортні операції, банківські операції, конвертації, вся аграрна та металургійна продукція. Тобто всі операції відбуваються по курсу 36,6 гривні.

Експерт додає, що зараз цілком прогнозована та стабільна ситуація. Нацбанку вистачає на все, щоб "згладжувати" будь-які коливання та задовольняти потреби експортерів/імпортерів.

На сьогодні золото-валютні резерви перевищили 41 мільярд доларів – це рекордна сума за усі роки незалежності України.

Відтак валюта від партнерів надходить з надлишком. Це стосується безготівкового ринку, який складає 90% від усіх продажів. А 10% – це готівковий ринок, на який впливає будь-що. Як-от ситуація на чорному ринку, коли збільшується робота тіньових схем.

Чого чекати восени щодо курсу

Зверніть увагу, що НБУ має намір відпустити курс. Ще у липні регулятор оприлюднив стратегію валютних послаблень. Втім точних дат, коли будуть запроваджені послаблення, немає.

Гетман додає, що регулятор до цього давно йшов. І він та його колеги, як експерти аналітичного центру, давно пропонували переходити до гнучкого курсу, адже загроз девальвації немає.

Як я вже зазначав: ми маємо рекордні золото-валютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс. Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень,

– зауважує експерт.

Тому, на думку пана Олега, восени варто очікувати того, що Нацбанк наважиться відпустити курс та перейде до гнучкого курсоутворення, як це і має бути в розвиненій економіці.

А от за прогнозами Шевчишина ціна долара зможе трішки знизитися надалі, але це буде ринкове коливання. Між тим сталого якогось зниження не варто очікувати. Навіть більше, експерт каже, що не очікує до кінця року, що долар перебуватиме й надалі на рівні 37 гривень, як це було раніше.

Вартість валюти може знизитися на день чи кілька днів, але якесь стале зниження навряд буде. Тим паче якщо Нацбанк змінить валютну політику, а відповідно, змінить фіксований курс, то міжбанк та готівковий курс будуть близькі одне до одного,

– додає він.

На думку пана Андрія, це буде у межах 41 – 42 гривень. Можливо, готівковий курс буде навіть трішки вище.

Який курс долара