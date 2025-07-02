Чи залишиться долар та євро стабільними у липні

Очікується, що курс долара може бути у звичних для нього межах наступного тижня, натомість євро ймовірно коливатиметься через глобальні фактори. На готівковому ринку максимальні показники, яких можуть досягнути валюти, це 42 гривні для долара та 49 гривень для євро.

Чи буде долар без різких стрибків

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на ринку впродовж першої половину липня зберігатимуться 2 головних тренди – збереження курсу долара в межах травня – червня та важкопрогнозовані коливання курсу євро.

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Перший тренд – очікується, що внаслідок стратегії НБУ офіційний курс залишатиметься нижче позначки початкового курсу 2025 року в середньому на 0,5 – 2% – станом на 1 січня офіційний курс складав 42,02 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зауважу, що дія режиму керованої гнучкості характеризується дуже незначними поточними курсовими змінами й активною роллю НБУ. І найголовніше: застосований режим, попри обставини, дає змогу уникнути різких курсових зростань чи падінь.

Крім того, очікуване зниження інфляції позитивно живить валютний ринок, адже міцна гривня почасти є запобіжником шаленого зростання попиту.

Другий тренд – курс євро формуватиметься на основі світових котувань пари долар/євро.

Однак зростання курсу долара ще не означатиме, що євро також додасть у своїй вартості. і навпаки: зростання євро не завжди відбуватиметься разом зі зростанням курсу долара,

– пояснює Лєсовий.

Що впливатиме на долар та євро

Наразі можна окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара:

Економічні взаємини США – ЄС в контексті можливого запровадження нових мит,

в контексті можливого запровадження нових мит, Вартість нафти та газу в контексті війни на Близькому Сході,

в контексті війни на Близькому Сході, Також, через запровадження цінової санкційної стелі на нафту для Росії.

Попри те, що долар і євро є і залишаться досить міцними валютами світу, на які орієнтується понад 90% світової економіки (при цьому частка долара складає аж 80%), ми не виключаємо певні ситуативні зміни вартості цих валют,

– каже Лєсовий.

Цікаво! На думку банкіра, не варто чекати глобального знецінення ані долару, ані євро.

Які будуть курси

Прогнозується, що на міжбанку валютні коливання в межах 41,60 – 42 гривні за долар та 46,50 – 49 гривень за євро, водночас на готівковому ринку – на рівні 41,60 – 42 гривні за долар та 46,50 – 49 гривень за євро.