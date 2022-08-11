Долар наблизився до психологічної позначки: за скільки продають валюту

Долара продовжує дорожчати на готівковому ринку другий день поспіль. Скільки коштує долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку 11 серпня.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 10 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,98 гривні за долар (+13 копійок).

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Євро банки купують за 39,70 гривень (+50 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривні за євро (+40 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,85 г ривні (+29 копійок), а продають – за 40,26 гривні (+27 копійок), за даними finance.ua.

(+29 копійок), а продають – за (+27 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,40 гривні (+27 копійок) та продаж – 40,91 гривні (+28 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,70 гривні (-2 копійки), а продаж – 39,95 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро продають по 40,40 гривні (+18 копійок), а купують за 40,80 гривні (+20 копійок).

Що прогнозують експерти

Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Економічний експерт Данило Монін прогнозує, що долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень у серпні.

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