Долар наблизився до психологічної позначки: за скільки продають валюту
11 серпня 2022 , 11:30Читать новость на русском
Долара продовжує дорожчати на готівковому ринку другий день поспіль. Скільки коштує долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку 11 серпня.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 11 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 10 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,98 гривні за долар (+13 копійок).
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Євро банки купують за 39,70 гривень (+50 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривні за євро (+40 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,85 гривні (+29 копійок), а продають – за 40,26 гривні (+27 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,40 гривні (+27 копійок) та продаж – 40,91 гривні (+28 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,70 гривні (-2 копійки), а продаж – 39,95 гривні (-2 копійки).
- Євро продають по 40,40 гривні (+18 копійок), а купують за 40,80 гривні (+20 копійок).
Що прогнозують експерти
- Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.
- Економічний експерт Данило Монін прогнозує, що долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень у серпні.