Долар все ще нижче 40: курс валют 15 грудня

Курс долара не змінився значною мірою за добу, проте на готівковому ринку його все ще купують нижче 40 гривень. А от євро демонструє різносторонню динаміку: в обмінниках подешевшало на 20 копійок, а в банках навпаки суттєво зросло.

Курс валют у банках

За даними "Мінфін", 15 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,62 гривні (-5 копійок проти 14 грудня), а купити за 40,17 гривні (-3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні (+35 копійок), а продають в середньому за 42,27 гривні (+27 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,83 гривні (-4 копійки), а продають – за 40,03 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продають – за (-12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,65 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,25 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривень (-10 копійок), а продаж – 40 гривень (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 41,95 гривні (+5 копійок), а продають за 42,20 гривні (без змін).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько вважає, що цього тижня загалом курс гривні до долара буде триматися поблизу вказаного психологічного рівня. Також вона підкреслила, що можуть бути неодноразові спроби розворушити ринок, однак якщо баланс між попитом і пропозицією зберігатиметься, навряд чи вони зможуть принести значний успіх.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар.

Що чекати від курсу у 2023 році

Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар.

Консенсус-група Focus Economics S.L.U. спрогнозувала декілька сценаріїв курсу долара до гривні у наступному році. За песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні, а от за надоптимістичного – 36,6 гривні, тобто фіксований курс від НБУ.