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Банкірка Анна Золотько вважає, що цього тижня загалом курс гривні до долара буде триматися поблизу вказаного психологічного рівня. Також вона підкреслила, що можуть бути неодноразові спроби розворушити ринок, однак якщо баланс між попитом і пропозицією зберігатиметься, навряд чи вони зможуть принести значний успіх.

Що чекати від курсу у 2023 році

Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар.

Консенсус-група Focus Economics S.L.U. спрогнозувала декілька сценаріїв курсу долара до гривні у наступному році. За песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні, а от за надоптимістичного – 36,6 гривні, тобто фіксований курс від НБУ.