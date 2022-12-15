Курс валют у банках
- За даними "Мінфін", 15 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,62 гривні (-5 копійок проти 14 грудня), а купити за 40,17 гривні (-3 копійки).
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- Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні (+35 копійок), а продають в середньому за 42,27 гривні (+27 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,83 гривні (-4 копійки), а продають – за 40,03 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,65 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,25 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривень (-10 копійок), а продаж – 40 гривень (-10 копійок).
- Євро купують по 41,95 гривні (+5 копійок), а продають за 42,20 гривні (без змін).
Яким буде курс цього тижня
Банкірка Анна Золотько вважає, що цього тижня загалом курс гривні до долара буде триматися поблизу вказаного психологічного рівня. Також вона підкреслила, що можуть бути неодноразові спроби розворушити ринок, однак якщо баланс між попитом і пропозицією зберігатиметься, навряд чи вони зможуть принести значний успіх.
На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар.