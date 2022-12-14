Курс валют у банках

За даними "Мінфін", 14 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,68 гривні (+7 копійок проти 13 грудня), а купити за 40,20 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,15 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 42 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,87 гривні (+21 копійка), а продають – за 40,15 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(+21 копійка), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,85 гривні (+40 копійок), а продаж – 42,30 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40 гривень (+3 копійки), а продаж – 40,10 гривень (без змін).

(+3 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 41,90 гривні (+17 копійок), а продають за 42,20 гривні (+25 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько вважає, що цього тижня загалом курс гривні до долара буде триматися поблизу вказаного психологічного рівня. Також вона підкреслила, що можуть бути неодноразові спроби розворушити ринок, однак якщо баланс між попитом і пропозицією зберігатиметься, навряд чи вони зможуть принести значний успіх.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар.

Зверніть увагу! Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар. Більше про це читайте тут.