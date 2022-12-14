Курс валют в банках

За данным "Минфин", 14 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,68 гривны (+7 копеек против 13 декабря), а купить за 40,20 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,15 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 42 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,87 гривны (+21 копейка), а продают – за 40,15 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(+21 копейка), а продают – за (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (+40 копеек), а продажа – 42,30 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40 гривен (+3 копейки), а продажа – 40,10 гривен (без изменений).

(+3 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,90 г ровные (+17 копеек), а продают за 42,20 гривны (+25 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько считает, что на этой неделе в целом курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня. Также она подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар.

Обратите внимание! Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но на следующий год национальная валюта может девальвировать до 42,2 гривны за доллар. Больше об этом читайте здесь.