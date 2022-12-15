Курс валют в банках
- За данным "Минфин", 15 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,62 гривны (-5 копеек против 14 декабря), а купить за 40,17 гривны (-3 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны (+35 копеек), а продают в среднем по 42,27 гривны (+27 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,83 гривны (-4 копейки), а продают – за 40,03 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,65 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,25 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (-10 копеек), а продажа – 40 гривен (-10 копеек).
- Евро покупают по 41,95 гривны (+5 копеек), а продают за 42,20 гривны (без изменений).
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько считает, что на этой неделе в целом курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня. Также она подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако, если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.
По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар.