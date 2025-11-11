Чи коштує долар знову нижче 42 гривень: НБУ оприлюднив курс

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,95 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 2 копійки проти 10 листопада. Офіційний курс євро становить 48,54 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 11 листопада курс валют буде таким:

Станом на ранок 11 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що основні коливання долара відбуватимуться в проміжку 41,8 – 42,2 гривні, а євро – 48 – 49,5 гривні.

Водночас всі поточні зміни, а це різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку, поточні курсові зміни, вони будуть незначними.

Очікується, що готівковий ринок може демонструвати більшу курсову розбіжність з міжбанком, особливо йдеться про обмінні пункти, в яких ситуативно спред може розширитися до 0,8 – 1 гривня.