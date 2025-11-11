Чи коштує долар знову нижче 42 гривень: НБУ оприлюднив курс
- Офіційний курс долара опустився до 41,95 гривні, а євро зріс до 48,54 гривні.
- На 12 листопада долар виріс – до понад 42 гривень за валюту, а євро – до 48,61 гривні за валюту.
Попри коливання на валютному ринку, гривня утримує позиції. Відтак офіційний курс долара опустився ще нижче, аніж 42 гривні – до 41,95 гривні. Натомість євро дещо піднялося. А завтра, 12 листопада, обидві валюти різко зростуть в ціні.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,95 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 2 копійки проти 10 листопада. Офіційний курс євро становить 48,54 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 11 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,01 гривні;
- євро – 48,61 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 11 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,23 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,16 гривні, продаж – по 42,16 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,90 гривні, продаж – по 42,30 гривні.
По скільки буде валюта?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що основні коливання долара відбуватимуться в проміжку 41,8 – 42,2 гривні, а євро – 48 – 49,5 гривні.
Водночас всі поточні зміни, а це різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку, поточні курсові зміни, вони будуть незначними.
Очікується, що готівковий ринок може демонструвати більшу курсову розбіжність з міжбанком, особливо йдеться про обмінні пункти, в яких ситуативно спред може розширитися до 0,8 – 1 гривня.
Цього тижня на готівковому ринку прогнозується, що курс буде в діапазоні від 41,8 гривні до 42 гривень.